Где есть что-то русское – там смерть и опасность, – Кипиани об уничтоженном стадионе в Чернигове

Известный журналист и историк Вахтанг Кипиани прокомментировал разрушенный российскими оккупантами стадион в Чернигове. На этом поле играет Десна.

"Русская бомба логична в этом ряду"

Домашний стадион Десны в Чернигове носит имя россиянина Юрия Гагарина. Уже в третий раз футбольное поле пострадало от российских окупантов.

К теме Российские военные в третий раз обстреляли стадион Десны: фото разрушений

Россияне уничтожили стадион в украинском городе Чернигове. Который носит имя россиянина Гагарина. Стадион. В Украине. Имени Гагарина. Тогда и российская бомба логична в этом ряду. Где есть что-то русское – там смерть и опасность,

– написал в своем фейсбуке Вахтанг Кипиани.

Десна занимает седьмое место турнирной таблицы УПЛ. Чемпионат Украины приостановлен из-за военной агрессии РФ.

Оккупанты уже в третий раз расстреляли стадион в Чернигове.

Вахтанг Кипиани – украинский журналист, публицист, историк грузинского происхождения.

Главный редактор интернет-издания "Историческая Правда", одноименного тележурнала, преподаватель магистерской программы по журналистике Украинского католического университета во Львове и кафедры PR в Национальном университете "Киево-Могилянская академия", основатель Музея-архива прессы.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!