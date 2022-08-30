Футбольный клуб Черноморец и Благотворительный фонд Сергея Притулы подписали меморандум

Благотворительный фонд Сергея Притулы, футбольный клуб Черноморец и руководство стадиона "Черноморец" в Одессе подписали меморандум о сотрудничестве.

Главная цель меморандума – помощь Вооруженным силам Украины.

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В середине августа Черноморец уже передал Фонду 100 тысяч гривен на покупку устройств связи. Эти деньги одесский клуб собрал во время благотворительного матча с участием местных властей.

Меморандум о сотрудничестве во имя поддержки украинских воинов предусматривает большее количество подобных мероприятий.

"Объединение усилий ФК Черноморец, стадиона и Благотворительного фонда Сергея Притулы – это об эффективности, оперативности и прозрачности. Уже совсем скоро нас ждут новые общие ивенты, цель которых помочь Вооруженным силам разбить врага и приблизить нашу победу", – заверили в одесском клубе.