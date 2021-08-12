Вы заставили нас смеяться, прыгать и плакать, – игроки сборной Украины попрощались с Шевченко

Несколько футболистов сборной Украины попрощались с Андреем Шевченко и его тренерским штабом, который покинул национальную команду. Георгий Бущан, Эдуард Соболь, Александр Зубков и Евгений Макаренко поблагодарили Шевченко.

Бущан: Безумно рад быть рядом с вами

Вратарь сборной Украины и Динамо Георгий Бущан поблагодарил Шевченко за доверие. Именно под руководством Шевченко вратарь дебютировал за Украину.

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"Хотел бы вам сказать огромное спасибо за ваше доверие, что дали мне шанс. Мне очень приятно и льстит. Безумно рад быть рядом с вами, потому что вы – мой кумир детства. Для меня было огромной мотивацией находиться рядом с вами.

Хочу вам пожелать крепкого здоровья, терпения и удачи в футбольной карьере как тренеру. Вы великий чемпион, хочу, чтобы вы им были и как тренер. Вы сдержали свое слово: заставили всю страну и нас смеяться, прыгать и плакать. Удачи вам, обнимаю очень крепко и надеюсь – до скорой встречи", – сказал Бущан.

Соболь: Удачи в дальнейшей тренерской карьере

Защитник бельгийского Брюгге Эдуард Соболь также поблагодарил Шевченко за предоставленный шанс играть за сборную Украины.

Хочу поблагодарить вас за общие 5 лет работы. Также хочу сказать спасибо за предоставленный шанс попасть в национальную команду. В течение 5 лет надевать футболку сборной – большая честь и гордость для меня. Хочу пожелать вам удачи в дальнейшей тренерской карьере и достижения лучших результатов,

– отметил Соболь.

Макаренко: Спасибо за выполненную работу

Футболист венгерского Фехервара Евгений Макаренко отметил работу Шевченко и его штаба.

"Хочу сказать огромное спасибо Шевченко и всему тренерскому штабу за проделанную работу. За полученный опыт, стал частью прекрасного коллектива и за нереальные эмоции", – сказал Макаренко.

Зубков: Это было честью и радостью

Игрок венгерского Ференцвароша заявил, что при участии Шевченко осуществилась его мечта.

Хочу выразить вам огромную благодарность за то доверие, которое было предоставлено с вашей стороны. Это было честью и радостью тренироваться и играть под вашим руководством и всего тренерского штаба. И конечно за мечту, которая сбылась с вашим участием – надеть футболу сборной Украины. Хочу пожелать вам успехов в дальнейшей тренерской карьере. Всего самого лучшего,

– резюмировал Александр.

Как футболисты сборной Украины попрощались с Шевченко – видео