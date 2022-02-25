Футболисты Наполи и Барселоны вышли на матч лиги Европы с баннером "Стоп война"
25 февраля 2022 , 00:15Читати новину українською
На стадионе "Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)" в рамках 1/16 финала Лиги Европы встретились Наполи и Барселона. Команды вышли на поле с баннером "Стоп война".
Перед матчем игроки дружески сфотографировались с баннером "Стоп война". Фото опубликовала пресс-служба итальянского клуба.
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Футболисты Наполи и Барселоны призывают остановить войну Российской Федерации против Украины.
Матч закончился в пользу Барселоны. Каталонская команда одержала победу со счетом 4:2.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.
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