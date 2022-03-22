Футболистки национальной сборной вышли с флагами Украины на матчи в Турции и Италии
22 марта 2022 , 17:57Читати новину українською
Источник:УАФ
Украинские футболистки поддержали свой народ во время, когда он сопротивляется войскам России, которые 24 февраля совершили вражеское нападение на территории Украины.
Борются за Украину на спортивном фронте
В Турции игроки Фомгета Любовь Шматко, Дарья Опанащенко, Юлия Шевчук и Ольга Овдийчук вышли на матч против Фенербахче с флагами Украины.
К слову легендарный Мэнни Пакьяо поддержал Украину и передал приветствие Кличко: видео
Такую же акцию провела Дарья Кравец в Италии, когда в составе Фиорентины вышла с желто-синим флагом на матч против Вероны
Дарья Кравец / Фото УАФ