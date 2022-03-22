Футболистки национальной сборной вышли с флагами Украины на матчи в Турции и Италии

22 марта 2022 , 17:57
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Источник:

УАФ

Украинские футболистки поддержали свой народ во время, когда он сопротивляется войскам России, которые 24 февраля совершили вражеское нападение на территории Украины.

Борются за Украину на спортивном фронте

В Турции игроки Фомгета Любовь Шматко, Дарья Опанащенко, Юлия Шевчук и Ольга Овдийчук вышли на матч против Фенербахче с флагами Украины.

К слову легендарный Мэнни Пакьяо поддержал Украину и передал приветствие Кличко: видео

Такую же акцию провела Дарья Кравец в Италии, когда в составе Фиорентины вышла с желто-синим флагом на матч против Вероны


Дарья Кравец / Фото УАФ

Автор: Юрій Семенюк