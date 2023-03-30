Не одним мужским Арсеналом: "канонирки" забили шедевральный гол в Лиге чемпионов - видео

Не только мужская команда лондонского Арсенала умеет удивлять. Женский коллектив столичного клуба также порадовал фанатов красивым забитым мячом.

Женские команды Арсенала и Баварии провели встречу в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Именно прекрасный гол Фриды Маанум помог лондонскому коллективу пройти в следующий раунд, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Это же было уже: одноклубник Малиновского забил гол-близнец прямым ударом с углового.

Футбол во всей красе

"Канонырки" одолели "пивоварок" со счетом 2:0 (2:1 по сумме двух встреч), что дало им возможность пройти в полуфинал самого престижного женского клубного турнира Европы. И вот именно гол норвежской футболистки сорвал овации болельщиков. Игроки лондонского коллектива провели красивую комбинацию, завершившуюся невероятным взятием ворот.

Шикарный ассист пятой на себя записала Ли Уильямсон, однако ее пас затмил удар Фриды Маанум, которая из-за пределов штрафной попала в дальнюю "девятку" ворот вратари Баварии. Прекрасный мяч заставил "канонирок" прыгать от счастья.

Красивый гол в исполнении Арсенала: