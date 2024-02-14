Занимался контрабандой наркотиков: футболиста российского Спартака приговорили к 6 годам заключения

Скандальный нидерландец Квинси Промес получил очередные проблемы с законом. Легионер московского Спартака может надолго оказаться за решеткой.

Амстердамский суд признал нападающего Спартака причастным к контрабанде двух партий кокаина. Общий их вес составил 1370 килограммов.

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Очередное заключение для игрока Спартака

Правонарушение произошло в январе 2020 года в порту Антверпена. На тот момент футболист играл за Аякс. Нидерландца приговорили к 6 годам лишения свободы, хотя прокуратура требовала срок в 9 лет. Ожидается, что футболист будет обжаловать вынесенное судом наказание.

Отмечается, что Промес не присутствовал на заседании, поэтому не делал никаких заявлений относительно инкриминируемых ему правонарушений. Полиция также не смогла получить от него комментариев.

По словам адвокатов 32-летнего нидерландского футболиста, Квинси отрицал причастность к данному преступлению.

Напомним, что это уже не первый случай, в котором игрок проходит фигурантом уголовного дела. В 2018 году он был арестован за избиение жены, а летом 2023 года был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за нападение с ножом на двоюродного брата.

Карьера Квинси Промеса

Дебютировал во взрослом футболе в нидерландском Гоу Эхед Иглс, за который выступал на правах аренды из Твенте. В первом же сезоне сыграл 41 матч (17 голов и 11 ассистов)

В следующей кампании продолжил успешные выступления уже в составе Твенте, откуда получил дебютный вызов в сборную Нидерландов

После этого перебрался в Спартак, где провел 5 сезонов

Далее попробовал свои силы в Севилье и Аяксе, но после первых проблем с законом вернулся в Россию, которая его приютила

В течение карьеры завоевал 4 титула

За сборную Нидерландов сыграл 50 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 ассистов.

. Чтобы избежать заключения Квинси Промес не возвращается в родную страну и постоянно находится в России, где является одной из главных звезд "запоребрикового" чемпионата.