Займався контрабандою наркотиків: футболіста російського Спартака засудили до 6 років ув'язнення

Скандальний нідерландець Квінсі Промес отримав чергові проблеми з законом. Легіонер московського Спартака може надовго опинитися за ґратами.

Амстердамський суд визнав нападника Спартака причетним до контрабанди двох партій кокаїну. Загальна їх вага склала 1370 кілограмів.

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Чергове ув'язнення для гравця Спартака

Правопорушення сталося в січні 2020 року в порту Антверпена. На той момент футболіст грав за Аякс. Нідерландця засудили до 6 років позбавлення волі, хоча прокуратура вимагала строк у 9 років. Очікується, що футболіст буде оскаржувати винесене судом покарання.

Зазначається, що Промес не був присутнім на засіданні, тому не робив жодних заяв щодо інкримінованих йому правопорушень. Поліція також не змогла отримати від нього коментарів.

За словами адвокатів 32-річного нідерландського футболіста, Квінсі заперечував причетність до даного злочину.

Нагадаємо, що це вже не перший випадок, в якому гравець проходить фігурантом кримінальної справи. У 2018 році він був арештований за побиття дружини, а влітку 2023 року був засуджений до 18 місяців в'язниці за напад з ножем на двоюрідного брата.

Кар'єра Квінсі Промеса

Дебютував у дорослому футболі в нідерландському Гоу Ехед Іглз, за який виступав на правах оренди з Твенте. У першому ж сезоні зіграв 41 матч (17 голів та 11 асистів)

У наступній кампанії продовжив успішні виступи вже у складі Твенте, звідки отримав дебютний виклик у збірну Нідерландів

Після цього перебрався у Спартак, де провів 5 сезонів

Далі спробував свої сили в Севільї та Аяксі, але після перших проблем із законом повернувся в Росію, яка його прихистила

Протягом кар'єри здобув 4 титули

За збірну Нідерландів зіграв 50 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 7 асистів.

. Щоб уникнути ув'язнення Квінсі Промес не повертається в рідну країну та постійно перебуває в Росії, де є однією з головних зірок "запорєбрикового" чемпіонату.