Нидерландский легионер московского Спартака Квинси Промес теперь надолго засядет в болотах. Скандального футболиста заочно осудили из-за уголовных действий.

Полузащитник Спартака Квинси Промес, ранее игравший за сборную Нидерландов, обвиняется в том, что пырнул ножом своего двоюродного брата. Теперь футболист получил приговор суда за произошедший в 2020 году инцидент, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россия приютила криминального преступника

Лучшего футболиста московского Спартака приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Кроме того, Промес должен будет уплатить денежную компенсацию потерпевшему в размере 7000 евро.

На заседании суда футболист-разбойник не присутствовал. Чтобы избежать заключения, он постоянно находится в России. Пресс-служба московского клуба сообщила, что Квинси обжалует приговор суда.

Отметим, что Промеса осудили за драку, произошедшую в июле 2020 года в голландском городе Абкауди. Квинси ударил своего двоюродного брата ножом в ногу во время семейной вечеринки. Причиной стал давний конфликт из-за украденного ожерелья. В декабре того же года футболист был арестован. Однако вскоре его выпустили и он сбежал в Россию.

Это не первый случай, в котором Квинси проходит фигурантом уголовного дела. В 2018 году он был арестован за избиение жены. В марте 2022 года стало известно о подозрении футболиста в незаконном обороте наркотиков, отмывании денег и участии в преступной организации. Прокуратура подозревает игрока в причастности к организации перевозки двух партий наркотиков весом 650 и 720 кг, перехваченных правоохранителями в Антверпене в 2020 году.

. Нидерландец Квинси Промес является довольно успешным футболистом. Он играл в составе Аякса, Севильи, Твенте. В составе сборной Нидерландов сыграл 50 матчей, в которых забил 7 голов. В Спартаке Промес играл в 2014-2018 годах и с 2021 года.