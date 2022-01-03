Футболист Тоттенхэма осчастливил маленькую болельщицу простым жестом: милое видео

Лидер Тоттенхэма Сон Хын Мин подарил невероятную радость маленькой поклоннице. Вероятно, что заряд позитива помог футболисту в матче против Уотфорда.

Лицо светилось от счастья

Корейский футболист Сон Хын Мин разминался на футбольном поле перед матчем 21 тура с Вотфордом.

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Поклонница "шпор" поздравила игроков, помахав им рукой. Вингер Тоттенхэма также поздоровался с девочкой и помахал ей в ответ.

Жест футболиста осчастливил маленькую поклонницу.

Видео момента

Тоттенхэм победил Уотфорд со счетом 1:0. Нападающий "шпор" Сон Хын Мин отыграл весь матч и отметился голевым ассистом.