Футболист Тоттенхэма осчастливил маленькую болельщицу простым жестом: милое видео
3 января 2022 , 16:01Читати новину українською
Источник:твітер LIGI Football
Лидер Тоттенхэма Сон Хын Мин подарил невероятную радость маленькой поклоннице. Вероятно, что заряд позитива помог футболисту в матче против Уотфорда.
Лицо светилось от счастья
Корейский футболист Сон Хын Мин разминался на футбольном поле перед матчем 21 тура с Вотфордом.
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Поклонница "шпор" поздравила игроков, помахав им рукой. Вингер Тоттенхэма также поздоровался с девочкой и помахал ей в ответ.
Жест футболиста осчастливил маленькую поклонницу.
Видео момента
К слову. Тоттенхэм победил Уотфорд со счетом 1:0. Нападающий "шпор" Сон Хын Мин отыграл весь матч и отметился голевым ассистом.