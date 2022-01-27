Футболист Тоттенхэма может перейти в Ворсклу: он уже на просмотре
27 января 2022 , 08:13Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Бий біжи"
Ворскла в ближайшее время может осуществить мощный трансфер. На просмотре у полтавчан находится форвард Родель Ричардс из Англии.
Англичанин выступал за молодежный состав Тоттенхэма на позиции центрального нападающего.
К слову Коноплянка разрывает контракт с Шахтером и будет играть заграницей
Сейчас 21-летний Родель Ричардс находится в статусе свободного агента.
Сбор Ворсклы: что известно
- 24 января делегация Ворсклы в составе 25 футболистов прибыла в Анталию, где проведет месячный сбор перед возобновлением сезона в УПЛ.
- В Анталии зелено-белые сыграют 9 февраля с польским ЛКС, 12 февраля – с казахстанским Атырау и 18 числа – с Каспием, который также представляет Казахстан. С еще одним потенциальным соперником ведутся переговоры.
- На зимнюю паузу Ворскла ушла на пятом месте в Премьер-лиге. Команда Максимова также вышла в четвертьфинал Кубка Украины, где сыграет с Днепром-1.