Футболист Реала получил браслет из "Азовстали" от мальчика, потерявшего родителей в Мариуполе

Футболист мадридского Реала Лука Модрич встретился с 7-летним Ильей Костушевичем в Варшаве после матча с Шахтером. Юный украинец подарил футболисту браслет из стали, изготовленной на заводе "Азовсталь".

Илья Костушевич потерял родителей из-за авиаобстрела Мариуполя российской армией. По приглашению Шахтера парень приехал в Варшаву с опекунами на матч с Реалом и поддерживал "горняков" на трибуне.

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После матча Илья пообщался с полузащитником мадридского клуба Лукой Модричем и подарил ему браслет из стали, изготовленной на заводе "Азовсталь". Взамен он получил футболку игрока.



Дарио Срна, Лука Модрич и Илья Костушевич / Фото ФК Шахтер

Ранее Илья, находясь в Украине, общался с Модричем с помощью видеосвязи, а также писал письмо премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.