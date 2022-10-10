Футболист Металлурга с матерью попали в больницу из-за обстрелов Запорожья, его отец погиб

Российские оккупанты продолжают беспощадно обстреливать Запорожье. В результате одного из таких обстрелов пострадал футболист местной команды Металлург Даниил Кравчук. А его отец погиб.

Информацию о ранениях Даниила Кравчука подтвердил его тренер в ДЮСШ "Металлург" Олег Локов, а также партнеры по команде.

Одна из ракет, выпущенная российскими военными по Запорожью, попала в дом, где и жил футболист с родителями.

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В результате ракетного удара Даниил с матерью получили ранения и были госпитализированы. Отец футболиста погиб.

Стоит отметить, что Даниил Кравчук является воспитанником местной футбольной школы. Когда выступал в Запорожье за Металлург U-17, был в пятерке лучших ассистентов чемпионата ДЮФЛУ.

С начала 2022 года выступал в Латвии, где выступал в элит-группе U-18 за команду Рига, а также за команду Саласпилс в Первой лиге. Вместе с этой командой пробился в 1/8 финала Кубка Латвии.

В августе 2022 вернулся в Украину, где подписал трехлетний контракт с запорожским Металлургом.