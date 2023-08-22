Упал в обморок и начал глотать язык: врач спас жизнь футболиста во время матча

Чуть ли не завершился трагедией матч 3-го тура Второй лиги между командами Нива Винница и ФК Кудровка. Во время одного из игровых столкновений опасную травму получил игрок команды хозяев.

В конце первого тайма футболист Кудровки врезался в защитника винницкой Нивы Владимира Грачева. Футболист вынужден был покинуть пределы стадиона на карете скорой помощи.

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Пять трещин в голове и сломанный нос

После матча футболист Нивы поблагодарил клубного врача Уильяма Эдуардовича Войцеховского, спасшего ему жизнь. Когда Владимир после столкновения потерял сознание, медик не дал ему задохнуться, достав запалый язык.

Да, было столкновение. Соперник влетел мне лбом в голову, пошла кровь из носа, и я потерял сознание. Спасибо Уильяму Эдуардовичу за то, что меня спас. Я начал проглатывать язык, и он помог мне в нужный момент! Если бы не Эдуардович, я бы, наверное, не давал этого интервью… Поэтому слава Богу, что все обошлось! А вообще у меня пять небольших трещин в голове и сломана носовая пазуха, однако операция не нужна,

– прокомментировал футболист.

В настоящее время Владимир Грачев находится на больничном. Футболист надеется быстро возвратиться в любимую игру. Но в таких случаях лучше не торопиться, а выполнять все рекомендации медиков и полностью восстановиться от повреждений.