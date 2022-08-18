Чемпионат Украины во время войны: что делать при воздушной тревоге

Сезон 2022/2023 в УПЛ будет особенным, поскольку через военное положение будут действовать новые положения безопасности. Рассказываем о порядке действий для участников матча в случае угрозы обстрела.

Менее чем через неделю должен стартовать новый сезон чемпионата Украины по футболу. Все матчи турнира должны пройти на территории нашего государства, несмотря на войну против России.

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Специально для этого был разработан особый протокол безопасности о проведении соревнований по футболу во время военного положения. Его разработали Министерство молодежи и спорта, УАФ, Минобороны, МВД, Нацполиции и ГСЧС.

Подробная инструкция будет донесена УАФ до всех футбольных клубов, операторов стадионов, областных военных администраций. Я прошу всех максимально ответственно подходить к исполнению. Безопасность – прежде всего,

– заявил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Что делать при воздушной тревоге

Главным вопросом безопасности проведения матчей является действия его участников при объявлении воздушной тревоги. У каждого стадиона должно быть обустроено укрытие, которое находится не более чем в 500 метрах от арены.

В случае необходимости, диктор по стадиону должен объявить о воздушной угрозе. После этого судья дает свисток об остановке матча и просит всех участников пройти в укрытие. При этом маршрут к хранилищу должен быть доступен каждому участнику поединка на любом месте стадиона.

Из-за военного положения матчи чемпионата Украины пройдут без зрителей. Доступ к арене получат аккредитованные организатором матча лица, включая официальных членов команд-участниц, персонала оператора спортивного сооружения и других лиц, привлеченных в организации матча.