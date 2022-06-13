Футбол вне политики, говорили они, – Судаков о провокации фаната на матчи Украины U-21

Сборная Украины 12 июня сыграла против Армении по отбору на молодежный чемпионат Европы-2023. Во время поединка один из фанатов скандировал название враждебной страны.

Спорт не может быть вне политики

Атакующий полузащитник сборной Украины U-21 Георгий Судаков прокомментировал скандальное поведение одного из болельщиков. Футболист в очередной раз подметил, что спорт не вне политики.

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В первой части встречи против Армении неизвестный фанат начал громко выкрикивать с трибун слово "Россия". Болельщик пытался спровоцировать украинцев, но его план полностью провалился.

"Сине-желтые" дважды забили в ворота соперника и оформили выездную победу со счетом 0:2. Голы за сборную Украины забили Эльдар Кулиев и Константин Вивчаренко (0:2).

Молодежная сборная Украины стала второй в своей группе и через плей-офф будет соперничать за путевку на чемпионат Европы.

После поединка Судаков выложил в сторону кадр по трансляции матча и кратко прокомментировал этот скандальный эпизод.

Футбол вне политики, говорили они,

– написал футболист.

Отметим, что Судаков с начала полномасштабного вторжения России в Украину активно волонтерил вместе с супругой, которая была в надежде. Пара помогала беженцам на "Арене Львов".



​Судаков о провокации фаната / Скриншот из инстаграмма футболиста