Все в его руках: временный наставник Мудрика может стать тренером Челси на постоянной основе

Фрэнк Лэмпард может сделать свой приход в лондонский коллектив более продолжительным. Всё зависит от английского коуча.

Фрэнк Лэмпард может возглавить лондонский Челси на постоянной основе. У него в конкурентах маститые наставники.

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Второй шанс у Лондона

Недавно 44-летний специалист подписал временный контракт со столичным клубом. Однако у Лэмпарда появились все шансы остаться у руля "аристократов" на более долгий срок. Всё просто. Если результаты английского коуча с "пенсионерами" будут расценены руководством Челси как положительные, он сможет сохранить свое место на тренерском кресле и на следующий сезон.

Но вот руководители лондонского коллектива, возможно, и не слишком верят в успех Лэмпарда, или просто перестраховываются. Аристократы ведут переговоры с другими кандидатами в наставники клуба. Среди них только громкие имена, которым уже приписывали статус главного тренера Челси, а именно Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике и Маурисио Почеттино. Шанс поработать с пенсионерами у них все еще есть.

Тренерская карьера Лэмпарда