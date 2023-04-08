Все в его руках: временный наставник Мудрика может стать тренером Челси на постоянной основе
Источник:The Athletic
Фрэнк Лэмпард может сделать свой приход в лондонский коллектив более продолжительным. Всё зависит от английского коуча.
Фрэнк Лэмпард может возглавить лондонский Челси на постоянной основе. У него в конкурентах маститые наставники.
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Второй шанс у Лондона
Недавно 44-летний специалист подписал временный контракт со столичным клубом. Однако у Лэмпарда появились все шансы остаться у руля "аристократов" на более долгий срок. Всё просто. Если результаты английского коуча с "пенсионерами" будут расценены руководством Челси как положительные, он сможет сохранить свое место на тренерском кресле и на следующий сезон.
Но вот руководители лондонского коллектива, возможно, и не слишком верят в успех Лэмпарда, или просто перестраховываются. Аристократы ведут переговоры с другими кандидатами в наставники клуба. Среди них только громкие имена, которым уже приписывали статус главного тренера Челси, а именно Юлиан Нагельсманн, Луис Энрике и Маурисио Почеттино. Шанс поработать с пенсионерами у них все еще есть.
Тренерская карьера Лэмпарда
- Пока английскому коучу не удалось достичь высот в качестве наставника. Первым клубом Фрэнка стал Дерби Каунти, с которым он почти вышел из Чемпионшипа в Английскую Премьер-лигу, однако уступил в решающем поединке.
- Это не помешало руководству Челси назначить Лэмпарда главным тренером "аристократов", да и там Фрэнка не ожидал куш успехов. Лэмпард с лондонским коллективом проиграл в финале Суперкубка УЕФА и так и не смог сболеть с "пенсионерами" ни одного трофея. Фрэнка освободили.
- Получил следующий шанс английский наставник в Эвертоне, где ему пришлось потренировать Виталия Миколенко. Сначала "ирискам" удалось спастись из зоны вылета и остаться в АПЛ, однако в следующем сезоне они демонстрировали крайне плохой футбол, что и привело к очередному увольнению Лэмпарда.