Дубль безумного Мбаппе выводит Францию в плей-офф ЧМ-2022: видео голов

У команды Дидье Дешама были проблемы с реализацией в матче с Данией. Впрочем, два мяча Килиана Мбаппе позволили французам продолжить победную серию.

Франция – Дания 2:1

Голы : Мбаппе, 61, Мбаппе, 86 – А. Кристенсен, 68.

На чемпионате мира в группе D состоялся последний матч второго тура. Между собой на стадионе 974 в Дохе встретились главные фавориты квартета Франция и Дания, пишет 24 канал.

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В первом туре скандинавы потеряли баллы в игре с Тунисом, поэтому намеревались отбирать баллы у чемпиона. Французы же уверенно одолели Австралию. Победа над датчанами гарантировала бы подопечным Дешама выход в плей-офф.

Первый тайм прошел почти при равной игре. Инициатива ожидалась на стороне Франции, однако защита соперника не позволяла чемпионам мира создавать много опасностей.

Но уже после перерыва "Ле Блэ" смогли открыть счет. На 61 минуте Тео Эрнандес промчался по флангу и нашел в штрафной набегающего Мбаппе.

Килиан в прикосновение пробил Шмейхеля. Для форварда ПСЖ это уже второй гол на ЧМ-2022. Однако Дания нашла, чем сразу ответить французам.

Всего за семь минут скандинавы подали с углового, Андерсен переправил мяч на Андреаса Кристенсена и тот точно пробил головой. Этот гол заставил Дешама произвести замены под атаку.

И в итоге французы все-таки дожали оппонента. После подачи Гризманна датские защитники впустили Мбаппе и тот в упор расстрелял Шмейхеля, оформив дубль.

Видеообзор матча Франция – Дания:

Таким образом Франция гарантирует себе проход в плей-офф и почти наверняка займет первое место. А вот датчанам нужно только побеждать для продолжения борьбы. Подопечные Юлманды отстают на бал от Австралии и именно с ними они сыграют в последней игре.

Турнирное положение группы D: