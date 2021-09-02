Босния и Герцеговина сенсационно "украла" победу у Франции в отборе на ЧМ-2022: видео

Франция 1 сентября принимала Боснию и Герцеговину в отборе Чемпионата мира-2022. Хозяева неожиданно расписали мировую.

Франция – Босния и Герцеговина 1:1

Голы: Гризманн, 40 – Джеко, 36

Удаление: Кунде, 51

Интересно узнать Отбор на Чемпионат мира-2022: результаты матчей 1 сентября

Первая попытка гостей была не слишком удачной. Джеко получил передачу в штрафной соперника, но его удар был значительно выше ворот. Франция ответила более опасно. Мбаппе с острого угла угодил в стойку.

На 36-й минуте боснийцы неожиданно для всех размочили нули на табло. Джеко обработал мяч за пределами штрафной и решился на удар. Голкипер не сумел дотянуться до мяча – 0:1.

Недолго радовались гости. Уже через четыре минуты Гризманн сравнял счет на табло. Антуан лучше всего сыграл на втором этаже после подачи с углового и забил первый гол своей сборной в матче – 1:1.

В конце первого тайма Гризманн подхватил мяч за пределами штрафной. Но удар новоиспеченного новичка Атлетико был не слишком удачен – мимо ворот.

Мировая в меньшинстве для Франции

После перерыва господа остались в меньшинстве. В очень грубом подкате против соперника сыграл. Судья сначала показал футболисту предупреждение. Но после просмотра видеоповтора отменил желтую и показал прямую красную карточку.

Погба опасно пробил с дальнего расстояния. Мяч летел в ворота, если бы не блокировка от защитника Боснии и Герцеговины.

В последние минуты встречи более активными были гости. Однако их удары были мимо ворот. В итоге – 1:1 – мировая.

Франция продолжает лидировать в группе D – 8 очков. У Украины, которая идет второй, на четыре пункта меньше. Босния и Герцеговина с 2 баллами занимает 4 место.

Франция – Босния и Герцеговина видеообзор