Босния и Герцеговина сенсационно "украла" победу у Франции в отборе на ЧМ-2022: видео
Источник:24 канал
Франция 1 сентября принимала Боснию и Герцеговину в отборе Чемпионата мира-2022. Хозяева неожиданно расписали мировую.
Франция – Босния и Герцеговина 1:1
Голы: Гризманн, 40 – Джеко, 36
Удаление: Кунде, 51
Интересно узнать Отбор на Чемпионат мира-2022: результаты матчей 1 сентября
Первая попытка гостей была не слишком удачной. Джеко получил передачу в штрафной соперника, но его удар был значительно выше ворот. Франция ответила более опасно. Мбаппе с острого угла угодил в стойку.
На 36-й минуте боснийцы неожиданно для всех размочили нули на табло. Джеко обработал мяч за пределами штрафной и решился на удар. Голкипер не сумел дотянуться до мяча – 0:1.
- Недолго радовались гости. Уже через четыре минуты Гризманн сравнял счет на табло. Антуан лучше всего сыграл на втором этаже после подачи с углового и забил первый гол своей сборной в матче – 1:1.
В конце первого тайма Гризманн подхватил мяч за пределами штрафной. Но удар новоиспеченного новичка Атлетико был не слишком удачен – мимо ворот.
Мировая в меньшинстве для ФранцииУдаление! После перерыва господа остались в меньшинстве. В очень грубом подкате против соперника сыграл Кунде. Судья сначала показал футболисту предупреждение. Но после просмотра видеоповтора отменил желтую и показал прямую красную карточку.
Погба опасно пробил с дальнего расстояния. Мяч летел в ворота, если бы не блокировка от защитника Боснии и Герцеговины.
В последние минуты встречи более активными были гости. Однако их удары были мимо ворот. В итоге – 1:1 – мировая.
- Франция продолжает лидировать в группе D – 8 очков. У Украины, которая идет второй, на четыре пункта меньше. Босния и Герцеговина с 2 баллами занимает 4 место.
Франция – Босния и Герцеговина видеообзор