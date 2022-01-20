Во Франции хотят запретить носить хиджаб во время спортивных соревнований

Сенат Франции проголосовал за запрет ношения хиджаба во время спортивных соревнований. Политики уверяют, что это нужно в пользу религиозного нейтралитета.

"Потенциальная угроза"

За соответствующее решение проголосовали 160 человек, 143 были против. Политики уверяют, что за ношением хиджаба может быть скрыта определенная пропаганда.

Смотрите также Экс-футболиста сборной Бразилии приговорили к 9 годам тюрьмы за групповое изнасилование

Сегодня существует правовая неопределенность относительно ношения религиозных символов, и государству необходимо четко определить правила. Если ношение хиджаба не будет запрещено, мы можем увидеть появление общественных спортивных клубов, которые пропагандируют определенные религиозные символы,

– говорилось в поправке.

Сенаторы заверили, что хиджаб является потенциальной угрозой безопасности для тех, кто носит его во время занятий спортом.

Члены национального собрания и Сената встретятся для дальнейшего обсуждения текста, поправка может быть отменена.

За последние несколько десятилетий Франция была вовлечена в споры по поводу законопроектов, которые, по мнению критиков, ограничивают религиозные свободы. После запрета религиозных символов в школах в 2004 году, в 2011 году страна ввела запрет на ношение хиджаба в общественных местах.

Пока не известно, будет ли действовать запрет на ношение хиджаба на спортивных мероприятиях, который уже соблюдает французская футбольная федерация, на Олимпиаду 2024 года в Париже.