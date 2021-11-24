Бензема приговорили к тюрьме из-за шантажа с интимным видео перед матчем с Шерифом

Футболиста мадридского Реала и сборной Франции Карима Бензема приговорили к одному году тюрьмы, но условно. Дело касается шантажа экс-партнера по национальной команде Матье Вальбуэна.

Шантаж с интимным видео

Футболист должен также оплатить штраф в размере 75 тысяч евро. За свою вину Бензема получил максимальное наказание.

Кстати Виноват в вымогательстве: экс-форварда сборной Италии приговорили к тюрьме

Форварда признали виновным в соучастии в попытке шантажа. Однако отмечается, что он не осознавал преступного характера своих действий.

Отмечается, что игрок Реала собирается обжаловать это решение.

В 2015 году Карима обвиняли в том, что он был посредником между шантажистами и нынешним полузащитником Олимпиакоса Вальбуэна. Он склонял бывшего товарища из сборной Франции Жереми Матье к выплате денег за видео интимного характера, на котором он якобы был запечатлен.

Однако тот отказался идти на контакт и подал в суд на партнера по сборной. Также бывший игрок Марселя и московского Динамо не захотел помириться со своим коллегой.

Эта ситуация изрядно повлияла на карьеру футболиста. Поскольку из-за этого скандал он пропустил Евро-2016. Также из-за инцидента Бензема не поехал и чемпионат мира 2018 года. Однако после него начал вызываться в национальную команду.

Пока не известно, повлияет ли наказание на дальнейшие выступления за сборную Франции.