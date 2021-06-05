Форвард Аякса может переехать в Шахтер

Новоиспеченный тренер Шахтера Роберто Де Дзерби активно работает над усилением состава. "Горняки" заинтересовались нападающим Аякса Лассиной Траоре.

Усиление для Шахтера

В шорт-лист потенциальных трансферов Шахтера попадает все больше футболистов. На этот раз на глаза "горняков" попал форвард голландского клуба.

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Не только на футболистах бывшего клуба акцентирует свое внимание тренер дончан Роберто Де Дзерби. 41-летний наставник заинтересовался футболистом Аякса Лассиной Траоре. Пока речь идет только об интересе. Конкретных шагов для подписания Траоре Шахтер еще не делал.

В сезоне 2020/2021 Траоре провел за голландцев 29 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 9 ассистов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6,5 миллиона евро. Его контракт с Аяксом рассчитан до конца июня 2022 года.