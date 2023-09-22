Последствия "русского мира": украинский клуб показал печальные фотографии стадиона после оккупации

Российские войска продолжают убивать мирное население Украины и разрушать инфраструктуру городов, в том числе спортивную. Футбольный клуб их Херсона Кристалл показал последствия полномасштабного вторжения России в Украину.

Херсонский клуб шокировал болельщиков состоянием домашней арены "Кристалл", вмещающей 3,4 тысячи зрителей. Кристалл показал, каким стадион был в мирное время и после полномасштабного вторжения оккупантов в Украину.

Вот так Гент удалил позорную дезинформацию о Заре, которую назвал русско-ориентированным клубом

На это даже грустно смотреть

В клубе трогательно назвали свой стадион "своим домом".

Наш дом. До прихода русская мера и после,

– подписали фотографии в клубе.

Вот так выглядела херсонская арена до 24 февраля 2022 года:



Стадион Кристалла до 24 февраля 2022 года / Фото Максима Ефименко

А вот такой уж после "русского мира":



Стадион Кристалла после оккупации / Фото Максима Ефименко

Как видим, по новой фотографии, что на восстановление стадиона в Херсоне уйдет не один месяц. оккупанты разрушили его и продолжают это делать все еще. Захватчики уничтожили не только газон, которые во время оккупации работники стадиона не имели возможности ухаживать, но и прилегающие к арене помещения.

В конце марта 2022 года на официальном сайте Кристалла появлялась информация об уборке местного стадиона.

Херсон продолжает подвергаться обстрелам, ведь левобережье Херсонщины продолжает находиться под оккупацией врага. ВСУ делают все, чтобы поскорее вернуть под контроль Украину временно оккупированные Россией украинские земли.

Отметим, что футболист Кристалла, которому удалось выбраться из оккупации, Виктор Мартян сменил футбольный мяч в защиту родной страны.

Также ранее администратор и прессаташе херсонского клуба Николай Комаренко рассказал, что скрывал игровую форму Кристалла, чтобы россияне не использовали ее в целях пропаганды.

В августе 2023-го Кристалл собрал 200 тысяч гривен в помощь украинской армии.

Кристалл является финалистом Кубка Второй лиги Украины, победителем третьей по силе лиги страны и четыре раза завоевал "серебро" Второй лиги. Херсонский клуб по некоторым причинам несколько раз снимался с розыгрыша Второй лиги Украины.