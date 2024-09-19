Владимир Кличко стал амбассадором киевского Динамо

Динамо объявило о начале сотрудничества с боксером Владимиром Кличко. Он стал амбассадором киевского клуба.

Киевское Динамо объявило о сотрудничестве с известным боксером. Им стал брат мэра Киева, Владимир Кличко.

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Новый амбассадор Динамо

Соответствующая информация появилась в телеграм-канале киевского клуба. Киевляне заручились поддержкой Владимира Кличко и надеются благодаря боксеру получить поддержку на домашних матчах в Германии.

Рассчитываем на мощную поддержку своих фанатов в Германии и уверены, что объединение усилий с таким легендарным амбассадором, как Владимир Кличко, поможет команде достичь новых высот в Еврокубках,

– отметили в Динамо.

Презентация Владимира Кличко: смотрите видео

Напомним, что первый домашний матч в Лиге Европы Динамо сыграет против Лацио. Противостояние состоится 25 сентября в 22:00 по киевскому времени.