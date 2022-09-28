И это не Усик: Фьюри назвал лучшего тяжеловеса современности после себя

Британец зовет на сражение своего соотечественника Джо Джойса. Он считает, что у того есть шанс побить его в бою за титул чемпиона по версии WBC.

Тайсон Фьюри продолжает искать соперника себе на следующий поединок. Обладатель пояса WBC не захотел ждать в следующем году, чтобы провести бой за абсолют с Александром Усиком.

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Ожидалось, что соперником Цыганского короля станет Энтони Джошуа, который как раз и проиграл украинцу чемпионские пояса WBA, WBO и IBF. Впрочем, Фьюри не захотел ждать, пока AJ подпишет контракт.

Одним из наиболее вероятных соперников для Тайсона является его соотечественник Джо Джойс. Фьюри признался, что считает его вторым лучшим тяжеловесом на данный момент.

Должен сказать, что великий Джо Джойс является лучшим бойцом сверхтяжелого веса в мире после меня. Кто знает, сможет ли он меня победить или нет. Я думаю, что нам придется это узнать. Я посмотрел всех этих претендентов на титулы чемпиона мира – Чжан, Хргович и все остальные. Я считаю, что великий Джо Джойс — тяжеловес №2 в мире. Кто знает, он ли №1. Однажды нам придется выяснить, кто из нас самый лучший. Но пока я правлю, потому что я чемпион мира в сверхтяжелом весе, а он нет. Однако он придет за всеми поясами, не беспокойтесь. Давай, великий Джо,

– сказал Фьюри.

Чем известен Джо Джойс

На профессиональном уровне 37-летний Джойс провел 15 поединков и все выиграл, причем 14 из них – нокаутом. В последнем поединке 24 сентября Джо победил своего тезку Паркера, завоевав временный титул WBO.

К словам, Джойс также является претендентом на бой против Усика. Впрочем, в этом году украинец не планирует возвращаться на ринг, поэтому Джо придется подождать.