"Жадное пузо", а что с уверенностью: Фьюри встретился Усиком на ринге после боя с Нганну

Тайсон Фьюри провел выставочный бой с Фрэнсисом Нганну. Болельщики едва вживую не увидели сенсационное поражение "Жадного пуза".

В третьем из 10 возможных раундов "Цыганский король" неожиданно побывал в нокдауне, но с удивленным лицом поднялся и продолжил поединок. Какое позже признался Тайсон Фьюри, что такого падения было вне сценария встречи.

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Словесная дуэль Усика и Фьюри после боя с Нганну

Однако судьи решили, что победа в ту ночь должна быть за Тайсоном. Но это победа, которой Фьюри не может похвастаться. Лишь по раздельному решению "Жадное пузо" торжествовало над Фрэнсисом Нганну, который был близок к сенсации – 96:93, 95:94 и 94:95. Пояс WBC остался у Тайсона, ведь бой не был титульным, а носил больше выставочный характер.

За этой не слишком убедительной победой Фьюри внимательно следил приехавший в Саудовскую Аравию Александр Усик, чтобы побывать в рингсайде поединка своего следующего соперника.

После оглашения результатов украинец ожидаемо поднялся на ринг, где опрокинулся несколькими словами с британцем, который был в не наилучшем настроении. Боксеры провели импровизированную дуэль взглядов, прошедшую без провокаций со стороны Фьюри.

Первым слово взял Тайсон, предложивший Усику, которого назвал братом, провести бой за абсолют в хевивейте в Саудовской Аравии.

На что получил смелый ответ от украинца: "Давай. Невероятно".

После чего Тайсон заговорил о вероятной дате боя. Речь идет о 23 декабря. Правда, официально об этом до сих пор не объявили. Ранее сообщалось, что все зависит от здоровья британца после боя с Нганну.

Будет ли это 23 декабря – не зависит от меня. Давай сейчас, если хочешь. Эти ребята со всем разберутся, это гарантированно будет наше следующее сражение,

– сказал Фьюри в сторону Усика.

Александр ответил на предложение британца в комментарии журналисту.

Увидимся 23 декабря. Я готов сразиться. Я пошел спать,

– ответил украинский чемпион мира.

Встреча Усика и Фьюри на ринге: смотрите видео

Отметим, что для звания абсолютного чемпиона мира Усику не хватает всего одного пояса WBC. Как раз им владеет "Цыганский король".