Роналду посетил бой Фьюри и чуть не увидел сенсационную победу Нганну: звездное видео

В ночь с 28 на 29 октября Тайсон Фьюри провел бойцовское шоу по правилам бокса против Фрэнсиса Нганну. "Цыганский король" чуть не был избит бывшим чемпионом UFC.

Поединок длился все 10 раундов, но мог закончиться и быстрее. В третьем раунде Тайсон Фьюри неожиданно побывал в нокдауне. Невооруженным глазом на лице Цыганского короля читалось удивление после такого удара от Фрэнсиса Нганну.

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Звездные гости на трибунах бойцовского шоу

"Жадное пузо" праздновало победу только по раздельному решению судей – 96:93, 95:94 и 94:95.

Среди гостей поединка, который состоялся в Саудовском Эр-Рияде, был не только украинский чемпион мира Александр Усик, после боя появившийся на ринге, проведя дуэль взглядов с Фьюри и опрокинувшись несколькими фразами с британцем.

Среди звезд присутствовал капитан и форвард саудовского Аль-Насри Криштиану Роналду. Футболист посетил бойцовское шоу в компании своей любимой Джорджины Родригес. Пара, как всегда, выглядела потрясающим.

Уже прямо возле ринга Роналду с любимой занял место перед нашим Александром Усиком.

Роналду посетил бой Фьюри – Нганну: смотрите видео

Роналду смотрел бой рядом с Усиком: смотрите видео

Отметим, что Роналду принял участие в съемке промо-боя и даже провел импровизированную дуэль взглядов с Тайсоном.

Интересно, что 28 октября Аль-Наср сыграл на выезде против Аль-Фейха, в котором одержал победу 1:3. Роналду вышел в старте гостей, но не забивал. Тем не менее отдал голевую передачу в первом взятии ворот сопернику. Криштиану сняли с игры уже в компенсированное до поединка время.