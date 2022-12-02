Дерек попытается нокаутировать меня, я попробую нокаутировать его – Фьюри перед финалом трилогии

Уже в субботу, 3 декабря, поклонники бокса увидят возвращение на ринг болтливого Тайсона Фьюри. Соперником Фьюри будет его же земляк Дерек Чисора.

Фьюри уверяет, что у него нет недооценки соперника, он подходит к финалу трилогии против Чисоры с уважением к Дереку. Тайсон подчеркнул, что он и его оппонент попытаются закончить грядущий бой нокаутом.

Тайсон Фьюри – Дерек Чисора: когда и где смотреть финал трилогии

Фьюри: Я выйду в ринг на настоящий бой

Я выйду в ринг на настоящий бой. В гонке двух лошадей никого нельзя недооценивать, потому что в любой момент все может пойти не так. Я хорошо тренировался и подхожу к бою с уважением к сопернику. Дерек попытается нокаутировать меня, я попытаюсь нокаутировать его. В боях супертяжел всегда есть риск, и Чисора будет так же настроен на битву, как и я,

– сказал Фьюри

Это будет третья встреча Фьюри и Чисоры. Тайсон дважды побеждал в 2011 и 2014 годах.