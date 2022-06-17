Издевательства тренеров: в Великобритании разгорелся скандал об обращении с гимнастами

Правозащитница Энн Уайт опубликовала расследование по подготовке и обращению с юными гимнастами Великобритании. Исследование основано на показах спортсменов.

Морили голодом и унижали

В Великобритании развернулся скандал по поводу подготовки и обращения с юными гимнастами. Исследовательница Уайт указала в своем материале более 400 примеров жесткого обращения со спортсменами.

Читайте також Що не заборонено, те дозволено, – У Росії відреагували на дискваліфікацію Куляка через "Z"

Правозащитница уверяет, что в Великобритании была построена жесткая система, целью которой были только победы и медали на спортивных турнирах.

Уайт утверждает, что тренеры юных спортсменов прибегали к оскорблениям и издевательствам. Также среди примеров жесткого обращения – отказ в пище, воде и даже перерывах в туалет.

В расследовании правозащитницы говорится, что британские тренеры практиковали жесткое физическое обращение с детьми-гимнастами. Один из примеров – свидетельство семилетнего атлета, когда на ребенке во время растяжки сидел тренер.

Я слышала невероятные истории от гимнастов, хоронивших еду в потолке или под кроватью в своих комнатах. А также то, что тренеры в армейском стиле проверяли номера гостиниц и дорожные сумки по поводу наличия пищи,

– отметила Уайт.

По словам правозащитницы, жестокое обращение с детьми повлияло не только на физическое, но и на ментальное состояние здоровья. Также она утверждает, что были случаи сексуального насилия (около 30), однако Уайт их не назвала "системными".

В период, когда именно происходило насилие, правозащитница обратила внимание на отсутствие жалоб и обращений в адрес британской федерации спортивной гимнастики в период с 2008 по 2016 год. Она считает, что именно тогда была начата "культура страха" против юных гимнастов.