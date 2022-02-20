Финны забили мусорные голы, – россияне не могут смириться с поражением на Олимпиаде
Источник:Чемпионат
В последний соревновательный день на Олимпиаде в Пекине прошел финальный поединок по хоккейному турниру. В решающем матче сборная Финляндии обыграла спортсменов ОКР.
Хоккеист ОКР: Финнам повезло
Сборной Финляндии удалось получить олимпийское золото только с третьей попытки. В 1988-м и 2006-м финны были близки к триумфу, однако завоевать желанное первенство им так и не удалось.
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Но не все рады исторической победе Финляндии. Россияне не могут смириться с поражением. Лидер сборной ОКР Иван Федотов считает, что их главным оппонентам в финале просто повезло.
"Финны отлично действовали, создавали трафик. Отскоки шли на их сторону, мусорные голы какие-то. Они хорошо играли перед воротами, закрывали, создавали нам дискомфорт. Один рикошет от какого-нибудь щитка игрока решил судьбу матча, борьбу за медали", – сказал Федотов.
Мы сыграли недостаточно хорошо, недостаточно эмоционально. По статистике мы проиграли: они лучше блокировали, больше бросали. Больше сложилось в их сторону, больше везло,
– добавил россиянин.