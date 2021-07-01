Финикс сенсационно вышел в финал НБА впервые за 28 лет
Источник:24 канал
Финикс Санз выиграли у Лос-Анджелес Клипперс в решающем противостоянии Западной конференции. Баскетболисты Санз сыграют в финале НБА.
Финикс выиграл серию у Клипперс со счетом 4:2. Последнюю победу Игроки Санз получили на паркете Клипперс в Лос-Анджелесе.
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Клипперс – Финикс 103:130 (29:33, 28:33, 26:21, 20:33)
Клуб из Аризоны разгромил Клипперс в шестой игре и стал первым финалистом НБА сезона-2020/2021.
Клипперс – Финикс видеообзор
Санз оформили первый для себя выход в финал НБА с 1993 года. В том сезоне команда Чарльза Баркли уступила в решающей серии Чикаго Майкла Джордана со счетом 2:4.
В главной серии года Финикс сойдется с победителем в паре Милуоки – Атланта. Сейчас в этой серии счет (2:2).
- Финикс участвует в плей-офф впервые с 2010 года. Клуб ни разу в истории не становился чемпионом НБА.