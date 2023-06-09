Сборная Украины вот-вот потеряет звание чемпиона: известные финалисты юниорского чемпионата мира

Молодежный чемпионат мира-2023 в Аргентине подходит к концу. Стали известны имена команд, разыграющих между собой Кубок Мира.

Сборная Уругвая и Италии вышла в финал юниорского Мундиаля. Южная Корея и Израиль сразятся за бронзовые медали турнира U-20, пишет 24 Канал.

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Обиженные Украиной и VARом и "сухие" латиноамериканцы

Команды прошли долгий путь к пока важнейшему матчу в их карьере. Сборная Италии сразу считалась одним из главных фаворитов турнира, на уровне англичан, бразильцев и аргентинцев, а вот Уругвай принадлежал к тем командам, которые могут "выстрелить" на мировом первенстве, что им и удалось. А вот финалист прошлого розыгрыша Южная Корея убавила свои "прихоти" и ограничилась матчем за третье место, Израиль же в свою очередь стал сенсацией, однако свою победу еще стоит официально утвердить.

Тернистая дорога к решающей дуэли

По пути в финал сборная Италии преодолела групповой этап, заняв второе место в сверхсложном квартете, который они формировали вместе с Бразилией, Нигерией и Доминиканской Республикой (три первые команды завершили этап с 6 очками в активе). В первом раунде плей-офф итальянцы выбили одного из своих главных конкурентов сборную Англии (1:2), в четвертьфинале одолели Колумбию (1:3), а в шаге от финала оказались сильнее Южной Кореи (2:1).

В прошлом розыгрыше Кубка мира "лазурная команда" в полуфинальном матче уступила сборной Украины (1:0), которую на последних минутах встречи спас VAR. Впоследствии "сине-желтые" стали триумфаторами турнира в Польше.

Что касается Уругвая, то коллектив занял также второе место в групповом этапе, на один балл отстав от англичан (если бы латиноамериканцы заняли первое место в группе, то они встретились бы с итальянцами еще в 1/8). Квартет Уругвай формировал также с Тунисом и Ираком. В первом раунде плей-офф "чарруа" одолели боевую Гамбию (0:1), в четвертьфинале победили США (0:2), а в полуфинале выбили из борьбы за титул Израиль (1:0). Таким образом, "небесно-голубые" не пропустили ни одного мяча в плей-офф раунде чемпионата мира.

Матч за третье место Мундиаля состоится 11 июня, а вот решающий поединок пройдет 12 июня на Эстадио Унико Диего Армандо Марадона, который находится в Ла-Плате и может вместить 53 тысячи болельщиков.

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