Угроза для Усика и Фьюри: претендент на чемпионский титул одержал победу в первом раунде

Хорватский боксер Филипп Хргович без проблем одолел Марка де Мори. Теперь обязательный претендент на титул IBF хочет получить бой за чемпионский пояс.

На вечере бокса в Эр-Рияде обязательный претендент на бой за пояс IBF в супертяжелом весе Филипп Хргович уверенно победил австралица Марка Де Мори. Для хорвата это 17-я победа подряд и 14-я досрочная при отсутствии поражений в профессиональном рекорде.

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Филипп Хргович одержал досрочную победу в первом раунде

Хргович подходил к поединку в статусе первого претендента на бой с действующим чемпионом IBF. Пока пояс удерживает украинец Александр Усик.

Филипп сразу же после начала поединка отправил соперника в нокдаун. Бой продолжился, однако Филипп продолжил избиение де Мори, поэтому рефери зафиксировал технический нокаут.

После боя Филипп Хргович заявил о намерении сразиться с победителем поединка за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе между Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

IBF заявила, что я следующий в очереди. Я должен сразиться с победителем боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. Если они проведут реванш, то я буду сражаться с лучшим из рейтинга IBF,

– сказал Хргович.

Видео технического нокаута

Если победитель боя между Усиком и Фьюри не проведет обязательную защиту титула в поединке с Хрговичем, пояс IBF станет вакантным. Украинец и британец уже согласовали реванш. поэтому этот сценарий вполне реален.