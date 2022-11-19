Когда диктаторы в приоритете: ФИФА предлагала Северной Корее организовать чемпионат мира

Руководство ФИФА иногда считает, что благодаря футболу они могут "нести добро" в мире. Но иногда такая их деятельность граничит с безумием.

Это мнение в очередной раз доказывают слова президента ФИФА Джанни Инфантино. Он признался, что предлагал властям КНДР провести футбольный турнир.

Достойно внимания Выбили Италию и "разгромили" в финале Бразилию: история КНДР на чемпионатах мира

"Несколько лет назад я ездил в Северную Корею, чтобы спросить, готовы ли они провести женский чемпионат мира вместе с Южной Кореей. Конечно, это не увенчалось успехом, но я попробую еще сто раз, если это поможет", – рассказал Инфантино.

По всей вероятности, эта поездка была в 2017 году. Тогда Инфантино посетил с визитом Южную Корею, где тамошний президент Чже Ин Мун предложил идею, чтобы две страны совместно провели чемпионат мира. Тогда это воспринималось как усилие по укреплению мира в регионе.

Чемпионаты мира для диктаторов

Для ФИФА не в первый раз проводить чемпионаты мира по футболу в странах, где господствуют диктаторы.

Например, чемпионат мира 1978 года принимала Аргентина. За два года до этого в стране произошел военный переворот, где власть захватил генерал Хорхе Видела. В стране была установлена военная диктатура, а несогласных похищали, подвергали пыткам и убивали. Несмотря на это, ФИФА отказалась переносить чемпионат мира в другую страну. И он таки состоялся в Аргентине.

В 2018 году чемпионат мира принимала Россия. И это произошло уже после того, как страна начала войну против Украины, оккупировав Крым. У ФИФА было четыре года, чтобы сменить хозяина турнира, но отказалась это делать.

В 2022 году чемпионат мира по футболу состоится в Катаре. В этой стране постоянно возникают скандалы относительно чемпионата мира. По данным СМИ, еще в феврале 2021 года было известно о гибели не менее 6,5 тысяч трудовых мигрантов, привлеченных к строительству стадионов и других инфраструктурных объектов в Катаре за девять лет. Кроме того, в стране сложная ситуация с соблюдением прав человека.

Детальнее От коррупции и массовых смертей до адской жары: какие скандалы окружали ЧМ-2022 еще до старта

Что касается Южной Кореи, то эта страна уже принимала чемпионат мира – в 2002 году. При этом ФИФА тогда тоже решила прибегнуть к "миротворческой деятельности". На проведение турнира претендовали Япония и Южная Корея. Между этими странами давние напряженные отношения. Чтобы их "не ухудшать", в ФИФА решили отдать право проведения турнира им обоим, сделав сохозяевами турнира.