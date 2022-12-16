ФИФА против: организация отклонила просьбу Зеленского поделиться посланием мира на финале ЧМ

Владимир Зеленского выдвинул просьбу ФИФА. Призыв президента Украины заключался в месседже мира во всем мире перед началом финала ЧМ-2022 в Катаре.

Сообщается, что Зеленский из-за видеосвязи должен предстать перед болельщиками на финале чемпионата мира в Катаре. Неизвестно, должен ли президент Украины выйти в прямой эфир или организаторы включили бы видеозапись.

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Переговоры между Украиной и организаторами ЧМ еще продолжаются. Украинская сторона надеялась, что представители ФИФА будут использовать свои возможности для общего блага. Всемирная организация отказалась как-либо комментировать эту ситуацию.

Украина неоднократно пыталась использовать мировые события для месседжей мира и напомнить о войне на территории нашего государства. Владимир Зеленский из-за видеосвязи оказался на Грэмме и Каннском кинофестивале.