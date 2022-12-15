Подарок фанатам: ФИФА отдаст Марокко право проведения клубного ЧМ

У африканских болельщиков будет продолжаться праздник футбола. ФИФА планирует отдать клубный чемпионат мира Марокко. Турнир состоится в феврале в 2023 году на севере Африки.

В Марокко уже дважды проходили такие мероприятия, в 2013 и 2014 году. Во время первого проведения победу на ЧМ одержала мюнхенская Бавария, в следующем году триумфатором стал мадридский Реал.

Достойно внимания Реформа клубного ЧМ под угрозой: европейские команды желают мести

Пока о предстоящем клубном ЧМ известно мало. По предварительной информации, 16 декабря будет принято окончательное решение и ФИФА таки отдаст право проведения турнира в руки Марокко. Обычно клубный мундиаль проводится в декабре, но из-за совпадения в календаре с чемпионатом мира-2022 в Катаре соревнования между клубами пришлось перенести.

На ЧМ за звание сильнейшего клуба мира сразятся 7 команд. Реал Мадрид (Испания, победитель европейской Лиги Чемпионов), Фломенго (Бразилия, победитель Копа Либертадорес), Сиэтл Саундерс (США, победитель Лиги Чемпионов КОНКАКАФ), Окленд Сити (Новая Зеландия, победитель Лиги Чемпионов Океании), Видад (Марокко, победитель африканской ЛЧ), победитель азиатской ЛЧ (известный пока только один финалист – Урава из Японии) и представитель страны-хозяйки турнира, очевидно, еще кто-то из Марокко.

Реал Мадрид в финале Лиги Чемпионов одолел Ливерпуль (1:0), чем и обеспечил себе место на клубном чемпионате мира.