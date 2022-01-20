ФИФА опубликовала топ-10 самых дорогих международных трансферов в 2021 году

ФИФА опубликовала отчет по международным трансферам футболистов в 2021 году. За это время произошло 18 068 переходов, а общая сумма международных трансферов составила 4,86 миллиарда долларов.

Международный трансферный рынок еще далек от показателей, которые показывал до начала пандемии. Хотя некоторые показатели начали расти.

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Например, в 2021 году было осуществлено 18 068 международных трансферов. Это всего на 12 переходов меньше, чем в рекордный 2019 год, когда таких было 18 080. А в 2020 году зафиксировали всего 17 190 международных трансферов.

Однако продолжается падение общего размера суммы трансфера. В 2021 году она составила 4,86 ​​миллиарда долларов. В 2019 году она составила 7,35 миллиарда долларов, а в 2020 году – 5,63 миллиарда долларов.

ФИФА в своем отчете анализирует. Переходы футболистов внутри страны между клубами здесь не учтены.

Это значит, что клубы и дальше активно усиливают свои составы, но не готовы платить сумасшедшие деньги. 66,8% всех международных трансферов в 2021 году – это подписание свободных агентов. Платные трансферы – всего 2 230 (12,3% от общей доли трансферов), что является самым низким показателем с 2011 года.

Сразу 59% платных трансферов стоили менее 500 тысяч долларов. Переходы от 5 миллионов долларов и выше составили всего 10% от количества платных трансферов (или 1,2% от общего количества). Следовательно, средняя плата за трансфер упала до 300 тысяч долларов, вернувшись к уровню 2011 года.

На топ-10 международных трансферов пришлось 15% от общей суммы трансферов. Или же 730 миллионов долларов.

Стоит добавить, что в отчет ФИФА не попал самый дорогой трансфер во время летнего трансферного окна 2021 года – переход Джека Грилиша из Астон Виллы в Манчестер Сити за 117,5 миллионов евро. Все потому, что он состоялся внутри одной страны. Поэтому некоторые другие топовые переходы также не попали в отчет.

Кроме того, в своем отчете ФИФА не называет суммы, за которые игроки перешли в другие клубы, составив только рейтинг.

Топ-10 самых дорогих международных трансферов 2021 года по версии ФИФА

*в скобках – цены по версии Transfermarkt

Ромелу Лукаку: Интер – Челси (115 миллионов евро) Джейдон Санчо: Боруссия – Манчестер Юнайтед (85 миллионов евро) Ашраф Хакими: Интер – ПСЖ (60 миллионов евро) Рафаэль Варан: Реал – Манчестер Юнайтед (40 миллионов евро) Темми Абрахам: Челси – Рома (40 миллионов евро) Ибраима Конате: РБ Лейпциг – Ливерпуль (40 миллионов евро) Мартин Эдегор: Реал – Арсенал (35 миллионов евро) Амад Диалло: Аталанта – Манчестер Юнайтед (21,3 миллион евро) Эдуарду Камавингу: Ренн – Реал (31 миллион евро) Брайан Хиль: Севилья – Тоттенхэм (25 миллионов евро)

При этом на восьмом месте оказался Амад Диалло, ставший в январе 2021 года игроком Манчестер Юнайтед. Transfermarkt оценил этот переход в 21,3 миллионов евро. Но в рейтинге ФИФА он стоит выше трансфера Эдуарда Камавинги в Реал за 31 миллион евро.

Также на десятом месте в рейтинге ФИФА размещен переход Брайана Хиля. Он перешел за 25 миллионов евро из испанской Севильи в английский Тоттенхэм. Правда "шпорам" пришлось включить в сделку также переход Эрика Ламелы в Севилью.

Кроме того, Transfermarkt представляет еще несколько переходов, которые, по их мнению, были более дорогими, чем тот же переход Хиля или трансфер Диалло. А их нет в первой десятке рейтинга ФИФА: