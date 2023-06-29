Пятый результат в истории: ФИФА обновила рейтинг сборных, в котором Украина поднялась на 6 пунктов

Международная федерация оценила все сборные мира. Украинский коллектив добился хорошего успеха.

Сборная Украины по футболу улучшила свою позицию в рейтинге ФИФА на 6 пунктов. Все благодаря победам в июньских матчах.

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Дела идут к лучшему

Международная федерация опубликовала очередной рейтинг национальных сборных, которому "сине-желтые" поднялись на 24 место. Таким образом, украинцы на 6 пунктов покрыли свои позиции, поскольку во время прошедшего оценивания наша главная команда занимала 30-е место, куда "сине-желтые" попали после поражения от Англии (2:0).

Однако сборная Украины провела три поединка в начале лета. Сначала "сине-желтые" противостояли сборной Германии (3:3) в товарищеском поединке, впоследствии украинцы устроили невероятный камбек против Северной Македонии (2:3) и непростую победу против Мальты (0:1) в рамках отбора к Евро-2024. Такие результаты помогли Украине улучшить свое положение в мировом рейтинге.

Соперники "сине-желтых" в рамках отбора к Евро-2024 занимают следующие места: Англия – 4-е (плюс 1 позиция), Италия – 8-е (без изменений), Северная Македония – 68-е (минус 3 позиции), Мальта – 172-е (без изменений).

Таким образом, сборная Украины продемонстрировала пятый результат за всю историю нашей команды. Украина тринадцатый раз подряд попадает в 50 лучших команд мира, и в седьмой раз в топ-30. Лучший результат "сине-желтых" пришелся на 2006 год, когда сборная Украины на чемпионате мира-2006 в Германии смогла достичь четвертьфинала Мундиаля. Тогда ФИФА разместила "сине-желтых" на 13 место мирового рейтинга. А вот самый плохой результат украинцев пришелся на период формирования национальной команды. В 1993 году "сине-желтые" занимали 90-е место по подсчетам международной федерации.

Топ-5 позиций сборной Украины в мировом рейтинге

2006 год – 13-е место.

2008 год – 15-е место.

2013 год – 18 место.

2009 год – 22-е место.

2019-й, 2020-й, 2023-й годы – 24-е место.

Топ-25 сборных мира / ФИФА