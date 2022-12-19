ФИФА пренебрегла собственными правилами во время празднования победы сборной Аргентины на ЧМ-2022. Кубок мира поцеловал посторонний человек – известный повар Солт Бэй.

Известный повар Солт Бэй не просто взял Кубок мира в руки, но еще и поцеловал его. Это грубое нарушение правил, поскольку регламент ФИФА строго запрещает прикасаться к трофею постороннему человеку.

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ФИФА решила прикрыть глаза на правила, которые сама устанавливала. Всемирная организация, как обычно, решила действовать по двойным стандартам. В регламенте ФИФА отмечается: "Будучи одним из самых известных спортивных символов в мире и бесценной иконой (речь идет о Кубке мира), к оригинальному трофею может прикасаться и держать в руках только избранная группа людей, включая бывших победителей чемпионатов мира и глав государств".

Напомним, что ФИФА отказала Офису Президента Украины в демонстрации видеозаписи, где Владимир Зеленский обращается с посланием к миру перед финалом ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции. Мировая организация назвала себя аполитичной.



