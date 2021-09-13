Ферстаппен получил суровый штраф за страшную аварию с Хэмилтоном

Лидер сезона Формулы-1 Макс Ферстаппен получил штраф за инцидент на гран-при Италии 12 сентября. Пилот Red Bull спровоцировал опасную аварию с Льюисом Хэмилтоном из Mercedes.

Ферстаппен потеряет 3 позиции

Во время гран-при Италии Ферстаппен пытался опередить Хэмилтона во 2 повороте, в результате чего его болид опасно приземлился на Хэмилтона. В итоге оба пилота досрочно завершили гонку, а Хэмилтона от трагических последствий спасла система гало.

Кстати Болид Ферстаппена жутко приземлился на Хэмилтона: от трагических последствий спасла гало

Стюарды гран-при Италии рассмотрели инцидент между Ферстаппеном и Хэмилтоном уже после гонки.

Судьи наказали пилота Red Bull потерей трех позиции на старте гран-при России, которое состоится 26 сентября. Кроме того, Ферстаппен получил два штрафных балла в суперлицензию.

Как судьи объяснили штраф Ферстаппена

Отмечается, что за 50 метров до первого поворота Хэмилтон заметно опережал соперника. Льюис заявил, что Ферстаппен слишком поздно предпринял попытку атаки и должен был уступить в повороте.

По мнению стюардов, Льюис пытался избежать аварии, хотя из-за того, как была расположена его машина, Ферстаппен заехал на поребрик.

В то же время Макс поравнялся с Льюисом лишь на входе в первый поворот. Судьи решили, что нидерландец слишком поздно решился на маневр, и Хэмилтон не был обязан покидать место.

"Хотя машина 44 могла располагаться дальше от поребрика, стюарды сочли ее размещение разумным. Итак, в столкновении преимущественно виновата машина 33", – говорится в заявлении судей.