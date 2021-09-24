Ферстаппен и Леклер стартовать последним на Гран-при России: что случилось

Лидер зачета пилотов Формулы-1 Макс Ферстаппен начнет Гран-при России с последнего места. Также с последнего ряда стартует гонщик Ferrari Шарль Леклер.

Ферстаппен и Леклер получили штраф

Макс Ферстаппен 24 сентября получил штраф за замену двигателя на своем болиде и начнет Гран-при России с последнего ряда стартовой решетки.

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В команде Red Bull решили заменить все компоненты силовой установки на болиде Ферстаппена. Максу установили уже четвертый по счету мотор в сезоне.

Дело не только в результатах. Я и раньше говорил, что при принятии решения мы будем учитывать все факторы – и в том числе прогноз погоды на завтра. И мы посчитали, что лучшим решением будет отбыть штраф здесь,

– сказал Ферстаппен.

Заметим, что в Сочи Ферстаппен должен был потерять 3 позиции на старте. Макс получил штраф за столкновение с Льюисом Хэмилтоном на этапе в Монце.

Компании Ферстаппен в последнем ряду составит Шарль Леклер с Ferrari. Гонщику "Скудерии" также заменили двигатель на болиде.

Квалификация Гран-при России состоится в субботу, 25 сентября, и начнется в 15:00. Гонка пройдет 26 сентября – старт также в 15:00.