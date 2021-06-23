Эффектно и пяткой: Ферран Торрес забил первым касанием после выхода на замену – видео

Сборная Испании разгромила Словакию в матче Евро-2020. Один из голов забил Ферран Торрес через минуту после того, как вышел на замену.

Ферран Торрес вышел на поле на 66-й минуте. Он заменил Альваро Морату, который в первом тайме не забил пенальти.

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Испанцы тогда же получили право на угловой. Его разыграли Коке, Сарабия и Педри. Сарабия получил проникающий пас в штрафную, где прострелил вдоль линии ворот.

Его прострел оказался точно на Торреса, который эффектно пяткой отправил мяч точно в цель.

Видео гола Феррана Торреса