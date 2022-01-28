Ференцварош потерпел второе поражение подряд: украинское дерби Зубкова и Фаворова

Ференцварош 27 января проиграл прямому конкуренту за чемпионство Академии Пушкаша. Хозяева победили с минимальным счетом.

Центральный матч

Этот матч не только стал центральным матчем тура, но и украинским дерби. В стартовом составе вышли оба украинца – Александр Зубков в Ференцвароше и Артем Фаворов в Академии Пушкаша.

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Оба не сыграли все 90 минут и покинули поле после экватора второго тайма. Единственный гол в поединке был забит в компенсированное к первому тайму время. Фамилию на табло записал Жоау Нуньеш.

Академия Пушкаша минимально обыграла Ференцварош. Для гостей это поражение стало уже вторым подряд в чемпионате Венгрии.

Однако даже это не мешает Ференцварошу пока удерживать лидерство в таблице сезона.

Но теперь отрыв от второй Кишварды и третьей Академии Пушкаша составляет лишь одно очко – 35 очков против 34-х у соперников.

Следующий матч Ференцварош сыграет на выезде против Уйпешта (30 января).