Фейковый нейтралитет: что скрывают российские и белорусские теннисисты, играющие на Wimbledon?

В эти недели проходит престижный международный теннисный чемпионат – Wimbledon. В этом году туда пустили и российских и белорусских спортсменов, хоть и не под флагами своих стран. И пока они соревнуются, подписывают рекламные контакты с мировыми брендами, должны прекратить язык относительно своей политической позиции (и войны в Украине – в том числе).

Но молчать две недели – это не алгоритм, который помогает избавиться от вредоносного пророссийского видения. Поэтому OSINT-аналитики Molfar решили разобраться, какие политические позиции скрывают российские и белорусские спортсмены, прикрывшись "политическим молчанием" на две недели и сколько их налоги приносят в РФ новые "Шахеды".

Как россияне зарабатывают на войну, играя в теннис

Wimbledon Championships – один из самых престижных теннисных турниров в мире. Ежегодно он проходит в Лондоне, Великобритания. Проводится на травяных кортах All England Lawn Tennis and Croquet Club. Это один из четырех турниров Большого Шлема вместе с Australian Open, French Open и US Open.

Wimbledon имеет многолетнюю историю и стильный стиль. Например, здесь есть традиция пить чай и есть клубничные десерты "Wimbledon strawberries and cream", кроме того, что выдающиеся теннисисты имеют возможность выступить на центральном корте, перед тысячами зрителей.

В прошлом году российских теннисистов не пустили на Wimbledon Championships. Однако теперь они могут заработать часть рекордного призового фонда – £44,700,000 (почти 57 миллионов долларов). Россиянам поставили три условия:

1) соблюдение нейтралитета;

2) не выражать поддержки полномасштабного вторжения России в Украину;

3) не получать финансовое вознаграждение от государственных аппаратов России и Белоруссии.

Похоже, ради таких заработков россиянам это сделать не сложно. Тем более – всего на 2 недели.

Сами по себе эти критерии вызывают вопросы. Среди всех российских и белорусских теннисистов есть только один человек (мы обязательно раскроем его имя дальше), который открыто поддержал российское вторжение. А остальные российские спортсмены напоминают легко ускользающую рыбу, стоит лишь задать конкретные вопросы.

Отметим, что из 199 игроков 61 теннисист (30%) участвовал в соревнованиях на территории России. 39 спортсменов высказывались нейтрально по поводу вторжения россии в Украину. 80 спортсменов (40%) до сих пор остаются членами Федерации тенниса России, попечительский совет которой включает подсанкционных лиц (о них также расскажем в этой статье).

Большинство из этих теннисных игроков на словах либо высказались нейтрально, либо вообще проигнорировали сам факт начала полномасштабного вторжения России, не вспомнив публично об этом своей аудитории.

Почему это важно?

Молчание о войне российским и белорусским спортсменам, по-видимому, производит положительное впечатление на мировые бренды, уплачивающие миллионные гонорары за то, что успешный российский теннисист постит в Инстаграм свое фото с Rolex или выступает на соревнованиях в форме под брендом Nike или Lacoste. С этих миллионных гонораров спортсмены платят налоги в казну РФ или РБ. А с налогов россия покупает оружие, которым убивает украинцев.

Теперь посчитаем заработки теннисистов по России и Беларуси. Это то, что у нас есть, получив данные из открытых источников.

$10.4 млн. – заработали топ-10 теннисистов России и Белоруссии с начала 2023 года.

$920 тыс. – налоги, которые заплатила федерация тенниса России за 2021 год.

$897 тыс. – это налоги и сборы "ВТБ Кубок кремля" и АО "Кубок кремля" – за 2021 год.

В этой статьи аналитики Molfar уже раскрыли стоимость "шахедов". Таким образом, можно подсчитать, что за эти 920 000 долларов россияне смогут купить от 46 до 18 БпЛА "Шахед".



ТОП-8 теннисистов России и Беларуси и их заработки с начала 2023 г. Среди представленных 3 соревнуются в Wimbledon Championships

А теперь подробнее о российских и белорусских участниках Wimbledon.

Анастасия Гасанова

Это слова одной из самых перспективных российских теннисисток – Анастасии Гасановой. И да, ее допустили к Wimbledon Championships в этом году. К слову, такого типа спортивные соревнования – это финансовое вознаграждение, подписание рекламных контактов с ведущими мировыми брендами, распространение публичных высказываний.

Гасанова Анастасия Дмитриевна (15.05.1999) родилась в Саратове. Там и проживает в перерывах между соревнованиями и тренировками. С начала своей теннисной карьеры, с 2014 года, заработала $402,690. Это призовой фонд по теннисным соревнованиям.

Но не столь выдающаяся победа или успешный турнир сделали имя этой спортсменке, как ее откровенные пропагандистские высказывания относительно Украины. В ее болезненных публикациях все по методичке: дом профсоюзов в Одессе подожгли проукраинские активисты, русский язык в Украине запретили на государственном уровне, а власть, якобы, захватили "Азовцы".

Гасанова также жалуется, что после 2014 года жить и тренироваться в Украине ей стало "неудобно", "не по-домашнему". Пришлось уехать, потому что "почему-то" люди стали плохо к ней относиться, когда она одевает форму с русским триколором.

В 2021 году Гасанову пустили в Украину. И здесь ей снова не нравится, что все в общественных заведениях Украины говорят по-украински.

В чрезвычайной паутине политических связей заседает мать этой теннисистки Светлана Гасанова. Согласно инсайду, Гасанова старшая была тренером в нескольких государственных заведениях: Олимпийские Ракетки и " Академия тенниса имени Н.Н. Озерово ". Ближайший круг ее коллег – политики. А директором "Академии тенниса имени Н.Н. Озерова" является Антон Князев депутат рязанской областной Думы, от "единой россии". Как видим, Гасанова имеет тесные связи с политической элитой.

Также Гасанова соучредительница организации "Саратовская Региональная Общественная Физкультурно-Спортивная Организация "Федерация Тенниса Саратовской Области". И здесь с ней сотрудничает Большеданов Павел Владимирович – бывший депутат от "единой россии".

Соцсети: VK, VK2 (Del, архив, Друзья ), Inst,

Электорные адреса: anastasia.gasanova@mail.ru, gasanova.asia@inbox.ru, gul_nazik1@mail.ru, nusya_99@mail.ru, dgas@mail.ru,

Номера телефона: 79198342244, 79053802761,

TG канал,

TGid: 493538640

Даниил Медведев

Это заявление еще одного российского теннисиста, участвующего в этом году в Wimbledon Championships Даниила Медведева.

Медведев Даниил Сергеевич (11.02.1996) родился в Москве, но проживает в Монте-Карло, Монако. За свою профессиональную теннисную карьеру, которая у него началась в 2014 году, заработал $28,611,469. А $2,011,087 – только с начала 2023 г.

Даниил, как видите, заявляет о стремлении к миру, но при этом обходит темы войны. Он не решился даже высказаться о "сво", как это обычно любят в России. Его позиция больше похожа на бессильную манипуляцию. Возможно, Даниил просто боится потерять многочисленные контакты с брендом или то, что он вынужден будет покинуть Монако. Но Медведев имел существенные связи с российским бизнесом и властью. В 2019 году Медведев заключил спонсорский контракт с одиозным Тинькофф-банком. Это сыграло ключевую роль в его состоянии. В 2021 году его доход от банка составил 305 тысяч долларов. В мае 2023 года, активности Даниила, связанной с банком, не выявлено. В апреле 2023 года Меддеев заявил, что отказался от спонсоров по России. Но фактических подтверждений этому мы не нашли. В настоящее время его заявления в СМИ стали редким явлением. Возможно, это лишь изменение стратегии или попытка отвести глаза от подлинного положения.

В пользу этой гипотезы свидетельствует, например, деятельность его жены. Пока Даниил делится с журналистами своими мечтами о "мире на земле", его жене Медведеве (Чернышкове) Дарье, налаживает бизнес – с 2021 года она является соучредителем юридического лица. ЛЕТ ФУДС ". Эта компания, согласно Linkedin, продает снеки с гречихи. Имеет филиал в Великобритании. Отец Медведева – Сергей Яковлевич – согласно инсайдом, имеет двойное гражданство – Франции и России.

Филиалы фирмы в Великобритании, гражданство отца во Франции, сотрудничество с влиятельными западными брендами – вот что, вероятно, действительно заставляет этого спортсмена крепко держать язык за зубами. Его нейтралитет – скорее вынужденный, ведь Медведеву выгодно припнуть язык, чтобы продолжать сотрудничать с Lacoste, Bovet, BMW, HyperX и другими мировыми брендами, получая гонорары в тысячи долларов.

Соцсети: FB, TW, Inst.

Родственники:

– Медведева/Чернышкова Дарья Ильинична (23.02.1996, FB, medvedevgomez33@mail.ru) – жена. Адрес жены в Монако: Apartment 10, 9 Rue Bel Respiro, Монако, Монако, 98000.

– Медведев Сергей Яковлевич (21.09.1950, ss.medvedev@mail.ru) – отец

+79859281017, ИНН: 773716698307

– Медведева Ольга Васильевна (23.7.1961, olga-medvedeva-1961@mail.ru) – мать, ИНН: 773712899267

– Турчанинова Юлия Сергеевна (03.02.1984, VK, juliaturch@mail.ru) – сестра : 79151208832, 79169731331

– Пуликен Елена Сергеевна – сестра

Карен Хачанов

Это слова российского теннисиста, который тоже участвует в Wimbledon Championships.

Хачанов Карен Абгарович (21.05.1996) родился в Москве, но живет в Дубае, ОАЭ. За время своей 10-летней профессиональной карьеры заработал: $12,997,271, и $760,827 – только за 2023 год.

Он, как видите, не доволен, что "россиян перестали любить". О причинах этой неприязни Хачанов, похоже, забыл. Возможно, он просто пропустил новость о смерти девочки на имя Екатерина Дяченко от российской авиабомбы в собственном доме? Ему это похоже на "политическое решение".

Хачанов причастен к влиятельным людям России и Белоруссии. Основа его спонсорских связей – контракт с ВТБ-банком, который под санкциями ЕС с 2014 года. А с 2022 – и в санкционном списке США. Этот банк еще и выступает спонсором теннисного турнира АТР/WTA, проводимого в Москве. Это же финучреждение спонсирует российские сборные по волейболу, спортивной гимнастике и другим спортивным структурам.

Вне спортивных связей, стоит обратить внимание на лицо, стоящее за первыми спортивными "успехами" Хачанова. Это его дядя – Зайонц Александр Леонидович. Бизнесмен, основатель сети мебельных магазинов "Hoff" в России и IT компании "Hoff Tech".

Согласно этому интервью, именно Александр Зайонц был первым спонсором Карена Хачанова Зайонц в 2015-м создал собственный теннисный турнир в России – "Челленджер" Hoff Open. Естественно, Карен Хачанов участвовал в нем. На 2019 год Зайонц оставался в команде Карена как советник

Если смотреть только на заявления Хачанова, он совершенно отделился от политики и не чувствует никакой ответственности за действия своего государства. Но в определенных ситуациях его мнение меняется и он может проявлять "политическую позицию", как это было в 2023 году во время турнира Australian Open. По традиции, победители соревнований на больших турнирах имеют возможность в конце трансляции написать краткое послание, доступное телезрителям. После третьего раунда Открытого чемпионата Австралии, Хачанов написал на камере: "Artsakh, stay strong!!!", а после четвертого раунда написал: "Keep believing and fighting until the end. Artsakh stay strong!" (1, 2, 3). В то время между Азербайджаном и Арменией разразился конфликт в районе Нагорный Карабах или Арцах. Сам Хачанов имеет армянские корни, хотя родился в Москве.

Соцсети Хачанова: VK, FB, Inst, TW

Номера телефона: +79164250091, +79167996707, +74953940433, Электронные адреса: karen.khachanov@mail.ru, ganprig@mail.ru

Родственники:

– Хачанова / Шкляева Вероника (v.shkliaeva@yandex.ru) – жена, имеющая общего сына Давида (14.09.2019);

– Хачанов Абгар Рудольфович – (22.08.1971, +79853672105) – отец;

– Хачанова Наталья Валерьевна (02.10.1972, VK, +79262152734) – иметь, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач в московской городской клинической больнице №24;

– Хачанова Маргарита Абгаровна (24.02.2001, VK, Inst, mkhachanova@mail.ru, +79268125452) – сестра, студентка финансового университета при правлении РФ, в Inst указывает, что работает как "PR специалист", среди клиентов отмечает компанию мобильной связи "МегаФон";

– Хачанов Георгий Абгарович – младший брат;

– Зайонц Александр Леонидович (10.01.1967) – дядя, муж родной сестры Абгаро

Арина Соболенко

Но ничего хорошего для Украины белорусская теннисистка Арина Соболенко тоже не сделала. Лишь умалчивает войну, встречается с пророссийским хоккеистом и уставшая кричать об этом "на каждом углу".

Соболенко Арина Сергеевна (белор. – Арина Сабаленко) (05.05.1998) родилась в Минске, там и проживает. За профессиональную карьеру с 2015 года успела на выигрышах в турнирах сделать $15,108,491 и $2,933,581 – с начала 2023 года.

Арина – любимица самоназванного президента Белоруссии. лукашенко не может сдержать своих чувств и часто комментирует выступления спортсменки. 1, 2 ).



Теплые отношения Соболенко и лукашенко. Теннисистка даже заявила, что белорусский диктатор – член команды. Фото – BTU

Долгое время в их отношениях царило согласие. В 2018 году Арина сама напросилась на прием к белорусскому диктатору – он поздравлял ее со спортивными успехами. После выигрыша в турнире WTA-1000 в Мадриде, самопровозглашенный президент снова лично поздравил теннисистку. В 2019 году Соболенко заявила, что лукашенко – член ее команды Но потом все кардинально изменилось. В апреле 2023 года теннисистка заявила, что ей безразлично на комментарии лукашенко, и она вообще не имеет отношения к политике.

О подлинных политических взглядах Арины вполне четко говорит ее окружение. Вот парень теннисистки – бывший хоккеист Константин Кольцов. В 2020 году он был среди подписантов "провластного письма", которое призвало прекратить политическую агитацию против спортсменов и уверяло, что спорт не должен иметь ничего общего с политикой. Но такая позиция никогда не мешала ему быть откровенным поклонником лукашенко. 1, 2, 3 )



Константин Кольцов – в 2021 году участвовал в хоккейных матчах в составе команды Лукашенко

– Кольцов Константин Евгеньевич (17.04.1981)

Inst, koltsi71@yahoo.com, +79258364405, skype://live:koltsi71, паспорт (BY): МР1902992, паспорт (RU): 8005467815, ИНН (RU): 616603752780) – бойфренд.

Совершенно нормально он чувствовал себя поддерживая российскую вооруженную агрессию по отношению к Украине. Во время хоккейного матча между клубами "Салават Юлаев" и "Сибирь" в городе Уфа, Кольцов вместе с руководством клуба и местными властями. поддержал русскую армию, подняв плакат с буквой "Z" и изображением солдата, обнимающего символ клуба "Салават Юлаев". Что это как не проявление политической позиции?

Взглянем на темный лабиринт спонсорских связей теннисистки Соболенко. Александр Василевич Шакутин имеет близкие связи с лукашенко. С 2012 по 2017 годы он исполнял обязанности главы белорусской федерации тенниса, удобно заменяя попавшего под санкции ЕС Владимира Пефтиева. Шакутин организовал знакомство спортсменки с ее другим спонсором Сергеем Писарчуком. По имени Писарчук Сергей Викторович аналитики Molfar нашли российского бизнесмена. Он руководит департаментом инновационных проектов ПАО "НОВАТЭК". Это крупнейшая в России компания по объему добычи природного газа. До 2017 года он был руководителем совместного с газпромом проекта "Газпромнефть-Сахалин". Другой спонсор теннисистки – Тетерин Сергей Семенович. СМИ называют его человеком из ближайшего круга лукашенко еще с 90-х ( 1, 2 ).

Среди партнеров-спонсоров этой теннисистки такие влиятельные бренды, как Уилсон – производитель спортивной одежды и аксессуаров для тенниса, Nike – известный бренд спортивной одежды, а также Whoop – разработчик фитнесс смарт-часов. Эти коммерческие связи дают понять, почему Соболенко осторожна в своих политических высказываниях. "Нейтралитет" этой теннисистки вызывает большие сомнения. Скорее он обусловлен не ее собственными убеждениями, а влиянием спонсоров, желающих избежать политических рисков и сохранить коммерческую привлекательность.

Семья Арины Соболенко:

– Соболенко Сергей (13.09.1976) – отец, умер в 2019;

– Соболенко Юлия (24-25.04, Inst ) – иметь ;

– Соболенко Антонина Сергеевна (12.02.2006, VK, Inst ) – сестра

Почему спорт не может быть вне политики? А особенно – русский

Разветвленная сеть связей политики, бизнеса и спорта представляет собой Федерация тенниса России (ФТР). Например, Владимир Дмитриев – председатель попечительского совета ФТР. К людям в этом попечительском совете стекаются доходы и в их руках сосредоточена власть и влияние этого учреждения. Этот мужчина также является членом совета директоров АО "Газпромбанк", который известен своими связями с российской армией – через этот банк. российским военным платят зарплату Спорт, до сих пор вне политики?



Владимир Дмитриев – председатель попечительского совета ФТР

Бок о бок с предыдущим идет член попечительского совета ФТР Константин Затулин. В его регалиях – депутатство "единой России". Он также специальный представитель госдумы по вопросам миграции и гражданства, первый замглавы Комитета по делам СНГ. То есть человек, глубоко погруженный в российскую политику. На него наложены санкции ( 1, 2 ).



Константин Затулин - член попечительского совета ФТР, организатор спортивных "Z-соревнований"

Затулин ратифицировал "договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между РФ и непризнанными "днр/лнр". заявлений есть следующее:

"...необходимости признания уже не только "лнр" и "днр", но и других территорий. Которые перестают быть украинскими. Уверен, что этим не должно ограничиться - Одесская, Николаевская области и другие тоже должны получить поддержку России".

Говорил об аннексии россии территорий Украины: "Раз мы в эту историю вошли, надо вернут свое: Новороссия, все то, что касается Причерноморья, Восточной Украины".

В июле 2022 года в оккупированном Россией Крыме состоялся теннисный турнир под названием "Большая бескозырка – Своих не бросаем". Организовал это действие тот же Константин Затулкин. На всех спортивных формах и баннерах этого мероприятия разместили заглавные буквы "Z". Среди спонсоров турнира "Бескозырьки" были компании, связанные с российскими военными и оккупационными властями Крыма: черноморским флотом России, оккупационным руководством Крыма, российских компаний "Ростех" и "Рособоронэкспорт".

Выходит, что весь российский теннис тесно завязан на финансировании и прямой поддержке вооруженной агрессии против Украины. российские теннисисты играют на Wimbledon Championships, отбивают ракетки, а между тем у дома украинцев летят "шахеды" и "калибры".

250 украинских спортсменов погибли во время российского полномасштабного вторжения

То, что российские спортсмены в этом году не исключены из международных спортивных состязаний, вызывает справедливое недовольство. Сейчас эти российские теннисисты могут свободно передвигаться по миру и попасть в любую цивилизованную страну, принося туда свои идеи нейтральности спорта.

Зато украинские спортсмены не всегда могут выступать на международных аренах и представлять свою страну. Среди тех, кто сегодня служит в Украинской армии – 3000 спортсменов – это данные которые приводят в министерстве молодежи и спорту Украины. Некоторые украинские спортсмены отдали свою жизнь, защищая Украину. Согласно публикацией издания "УП", по состоянию на март 2023 года, погибли 250 спортсменов и тренеров. 16 спортсменов получили ранения из-за военных действий, 28 – находятся в плену. Без вести пропавшими считают 6 человек.



Кирилл Васильчишин. Украинский теннисист. Погиб в этом году под Бахмутом. Ангелы спорта

Погибают украинские спортсмены и на поле боя, защищая наше государство. Кирилл Васильчишин – украинский тренер по теннису погиб под Бахмутом в этом году. Экс-первая ракетка Украины Александр Долгополов подтвердил смерть Кирилла Васильчишина, тренера по теннису, и выразил соболезнования семье.

"Сегодня узнал, что, защищая Украину, погиб тренер, частично работавший со мной и нашей группой с моим отцом, еще когда я был ребенком. В районе Бахмута, где я находился 3 дня назад. Безумие. F**k Russia. Вечная память моему другу", – заявил Александр Долгополов, теннисист

Пока украинское спортивное сообщество несет такие ужасные потери, спортсмены-россияне молчат. Они не считают себя виновными, они "за меру в мире", и "за все хорошее". А кто даже откровенно поддерживать российскую вооруженную агрессию. Если вы думаете, что этим людям навсегда закрыт въезд в цивилизованный мир – вы ошибаетесь, потому что у вас есть шанс увидеть их на самом престижном теннисном турнире – Wimbledon Championships-2023.