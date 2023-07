Фейковий нейтралітет: що приховують російські та білоруські тенісисти, які грають на Wimbledon?

У ці тижні триває престижний міжнародний тенісний чемпіонат – Wimbledon. Цьогоріч туди пустили й російських та білоруських спортсменів, хоч й не під прапорами своїх країн. І поки вони змагаються, підписують рекламні контакти зі світовими брендами, мусять припнути язик стосовно своєї політичної позиції (й щодо війни в Україні – в тому числі).

Але мовчати два тижні – це не алгоритм, який допомагає позбутися шкідливого проросійського бачення. Тому OSINT-аналітики Molfar вирішили розібратися, які політичні позиції ховають російські та білоруські спортсмени, прикрившись “політичним мовчанням” на два тижні та скільки їхні податки приносять до рф нових "Шахедів".

Як росіяни заробляють на війну, граючи в теніс

Wimbledon Championships – один з найпрестижніших тенісних турнірів у світі. Щорічно він проходить у Лондоні, Велика Британія. Проводиться на трав'яних кортах All England Lawn Tennis and Croquet Club. Це один з чотирьох турнірів Великого Шолома разом з Australian Open, French Open та US Open.

Wimbledon має багаторічну історію та елегантний стиль. Наприклад тут є традиція пити чай та їсти полуничні десерти "Wimbledon strawberries and cream", окрім того, що видатні тенісисти мають нагоду виступити на центральному корті, перед тисячами глядачів.

Минулого року російських тенісистів не пустили на Wimbledon Championships. Проте тепер вони мають можливість заробити частину рекордного призового фонду – £44,700,000 (майже 57 мільйонів доларів). Росіянам поставили три умови:

1) дотримання нейтралітету;

2) не висловлювати підтримки повномасштабного вторгнення рф в Україну;

3) не отримувати фінансову винагороду від державних апаратів росії та білорусі.

Схоже, заради таких заробітків, росіянам це зробити не складно. Тим паче – лише на 2 тижні.

Самі по собі ці критерії викликають питання. Серед усіх російських та білоруських тенісистів є лише одна особа (ми обов'язково розкриємо її ім'я далі), яка відкрито підтримала російське вторгнення. А решта російських спортсменів нагадують рибу, яка легко вислизає, варто лише поставити конкретні питання.

Зазначимо, що із 199 гравців 61 тенісист (30%) брав участь у змаганнях на території рф. 39 спортсменів висловлювались нейтрально щодо вторгнення росії в Україну. 80 спортсменів (40%) й досі залишаються членами Федерації тенісу росії, опікунська рада якої включає підсанкційних осіб (про них також розкажемо у цій статті).

Більшість із цих тенісних гравців на словах або висловились нейтрально, або взагалі проігнорували сам факт початку повномасштабного вторгнення рф, не згадавши публічно про це своїй авдиторії.

Чому це важливо?

Мовчання про війну російським й білоруськими спортсменами, вочевидь, справляє позитивне враження на світові бренди, які сплачують мільйонні гонорари за те, що успішний російський тенісист постить в Інстаграм своє фото з Rolex чи виступає на змаганнях у формі під брендом Nike чи Lacoste. З цих мільйонних гонорарів спортсмени сплачують податки в казну рф чи рб. А з податків росія купує зброю, якою вбиває українців.

Тепер порахуємо заробітки тенісистів з рф та білорусі. Це те, що ми маємо, отримавши дані з відкритих джерел.

$10.4 млн. – заробили топ-10 тенісистів росії та білорусі з початку 2023 року.

$920 тис. – податки які заплатила федерація тенісу росії за 2021 рік.

$897 тис. – це податки та збори "ВТБ Кубок кремля" та АТ "Кубок кремля" – за 2021 рік.

У цій статті аналітики Molfar вже розкрили вартість "шахедів". Таким чином можна підрахувати, що за ці 920 000 доларів росіяни зможуть купити від 46 до 18 БпЛА "Шахед".



ТОП-8 тенісистів рф та білорусі та їхні заробітки з початку 2023 р. Серед представлених 3 змагаються у цьогорічному Wimbledon Championships

А тепер докладніше про російських та білоруських учасників цьогорічного Wimbledon.

Анастасія Гасанова

Це слова однієї із найперспектиніших російських тенісисток – Анастасії Гасанової. І так, її допустили до Wimbledon Championships цього року. До слова, такого типу спортивні змагання – це фінансова винагорода, підписання рекламних контактів з провідними світовими брендами, поширення публічних висловлювань.

Гасанова Анастасія Дмітрієвна (15.05.1999) народилась у Саратові. Там й проживає в перервах між змаганнями та тренуваннями. Від початку своєї тенісної карʼєри, з 2014 року, заробила $402,690. Це призовий фонд із тенісних змагань.

Але не так видатна перемога чи успішний турнір зробили імʼя цій спортсменці, як її відверті пропагандистські висловлювання щодо України. В її хворобливих публікаціях все "за методичкою": будинок профспілок в Одесі підпалили проукраїнські активісти, російську мову в Україні заборонили на державному рівні, а владу, начебто, захопили "Азовці".

Гасанова, також скаржиться, що після 2014 року жити і тренуватись в Україні їй стало "незручно", "не по-домашньому". Довелось виїхати, бо "чомусь" люди стали погано до неї ставитися, коли вона одягає форму з російським триколором.

У 2021 році Гасанову пустили в Україну. І тут їй знову не подобається, що всі в громадських закладах України говорять українською мовою.

У надзвичайному павутинні політичних зв’язків засідає мати цієї тенісистки Світлана Гасанова. Згідно з інсайдом, Гасанова старша була тренером в декількох державних закладах: "Государственное Бюджетное Учреждение Дополнительного Образования Саратовской Области "Спортивная Школа Олимпийского Резерва "Олимпийские Ракетки" та "Академия тенниса имени Н.Н. Озерова". Найближче коло її колег – політики. А директором "Академіі тенніса імєні Н.Н. Озєрова" є Антон Князєв депутат рязанської обласної Думи, від "єдиної росії". Як бачимо, Гасанова має тісні зв'язки з політичною елітою.

Також Гасанова — співзасновниця організації "Саратовська Рєгіональная Общєствєнная Фізкультурно-Спортівная Організація “Фєдєрация Теніса Саратовськой Області". І тут з нею співпрацює Большеданов Павєл Владіміровіч – колишній депутат від “єдиної расії".

Соцмережі: VK, VK2 (Del, архів, друзі),Inst,

Електорнні адреси: anastasia.gasanova@mail.ru, gasanova.asia@inbox.ru, gul_nazik1@mail.ru , nusya_99@mail.ru, dgas@mail.ru,

Номери телефону: 79198342244, 79053802761,

TG канал,

TGid: 493538640

Даніїл Мєдвєдєв

Це заява ще одного російського тенісиста, який цьогоріч бере участь у Wimbledon Championships Даніїла Мєдвєдєва.

Медведєв Даніїл Сергійович (11.02.1996) народився в москві, але наразі проживає в Монте-Карло, Монако. За свою професійну тенісну кар’єру, яка в нього почалась у 2014 році, заробив $28,611,469. А $2,011,087 – лише від початку 2023 р.

Данііл, як бачите, заявляє про прагнення до миру, але при цьому оминає теми війни. Він не наважився навіть висловитися про “сво”, як це зазвичай полюбляють в росії. Його позиція більше схожа на безсилу маніпуляцію. Можливо, що Даніїл просто боїться втратити численні контакрти з брендом чи те, що він змущений буде покинути Монако. Але Мєдвєдєв мав суттєві зв’язки з російським бізнесом та владою. У 2019 році Мєдвєдєв уклав спонсорський контракт з одіозним Тінькофф-банком. Це зіграло ключову роль у його статках. У 2021 році його дохід від банку становив 305 тис. доларів. У травні 2023 року, активності Даніїла пов'язаної з банком, не виявлено. У квітні 2023 року Мєдєдєв заявив, що відмовився від спонсорів з росії. Але фактичних підтверджень цьому ми не знайшли. Зараз його заяви у ЗМІ стали рідкісним явищем. Можливо, це лише зміна стратегії або спроба відвести очі від справжнього становища.

На користь цієї гіпотези свідчить, наприклад діяльність його дружини. Поки Даніїл ділиться з журналістами своїми мріями про "мир на землі", його дружина Медведєва (Чернишкова) Дар'я, налагоджує бізнес – з 2021 року вона є співзасновнице юридичної особи "РОКЮ ФУДС". Ця компанія, згідно з Linkedin, продає снеки з гречки. Має філію у Великобританії. Батько Мєдвєдєва – Сергій Якович – згідно з інсайдом, має подвійне громадянство – Франції та росії.

Філії фірми у Великобританії, громадянство батька у Франції, співпраця з впливовими західними брендами – ось що, ймовірно, насправді змушує цього спортсмена міцно тримати язика за зубами. Його нейтралітет – скоріше вимушений, адже Мєдвєдєву вигідно припнути язика, аби продовжувати співпрацювати з Lacoste, Bovet, BMW, HyperX та іншими світовими брендами, отримуючи гонорари в тисячі доларів.

Соцмережі: FB, TW, Inst.

Родичі:

– Медвєдєва/Чернишкова Дар'я Іллівна (23.02.1996, FB, medvedevgomez33@mail.ru) – дружина. Адреса дружини в Монако: Apartment 10, 9 Rue Bel Respiro, Monaco, Monaco, 98000.

– Медвєдєв Сергій Якович (21.09.1950, ss.medvedev@mail.ru) – батько

+79859281017, ІПН: 773716698307

– Медведєва Ольга Василівна (23.7.1961, olga-medvedeva-1961@mail.ru) – матір, ІПН: 773712899267

– Турчанінова Юлія Сергіївна (03.02.1984, VK, juliaturch@mail.ru) – сестра: 79151208832, 79169731331

– Пулікен Олена Сергіївна – сестра

Карен Хачанов

Це слова російського тенісиста, який теж бере участь у цьогорічному Wimbledon Championships.

Хачанов Карен Абгарович (21.05.1996) народився в москві, але живе в Дубаї, ОАЕ. За час своєї 10-річної професійної карʼєри заробив: $12,997,271, і $760,827 – тільки за 2023 рік.

Він, як бачите, не задоволений що "росіян перестали любити". Про причини цієї неприязні Хачанов, схоже, забув. Можливо він просто пропустив новину про смерть дівчинки на ім’я Катерина Дяченко від російської авіабомби у власному домі? Йому це схоже на "політичне рішення".

Хачанов причетний до впливових людей росії і Білорусі. Основа його спонсорських зв’язків – контракт з ВТБ-банком, який під санкціями ЄС з 2014 року. А з 2022 – і в санкційному списку США. Цей банк ще й виступає спонсором тенісного турніру АТР/WTA, який проводять у москві. Ця ж фінустанова спонсорує російські збірні з волейболу, спортивної гімнастики та інші спортивні структури.

Поза спортивними зв’язками, варто звернути увагу на особу, що стоїть за першими спортивними “успіхами” Хачанова. Це його дядько – Зайонц Олександр Леонідович. Бізнесмен, засновник мережі меблевих магазинів "Hoff" у росії та IT компанії "Hoff Tech".

Згідно з цим інтерв'ю, саме Олександр Зайонц був першим спонсором Карена Хачанова. Зайонц у 2015-му створив власний теністий турнір в росії – "Челленджер" Hoff Open. Звісно, Карен Хачанов брав у ньому участь. На 2019 Зайонц залишався в команді Карена як радник

Якщо дивитись тільки на заяви Хачанова, він абсолютно виокремився від політики, і не відчуває жодної відповідальності за дії своєї держави. Але в певних ситуаціях його думка змінюється і він може проявляти "політичну позицію", як це було 2023-го року під час турніру Australian Open. За традицією, переможці змагань на великих турнірах мають можливість в кінці трансляції написати коротке послання, доступне телеглядачам. Після третього раунду Відкритого чемпіонату Австралії, Хачанов написав на камері: "Artsakh, stay strong!!!", а після четвертого раунду написав: "Keep believing and fighting until the end. Artsakh stay strong!" (1, 2, 3). У той час між Азербайджаном і Вірменією спалахнув конфлікт у районі Нагірний Карабах або Арцах. Сам Хачанов має вірменське коріння, хоча народився у москві.

Соцмережі Хачанова: VK, FB, Inst, TW

Номери телефону: +79164250091, +79167996707, +74953940433, Електронні адреси: karen.khachanov@mail.ru, ganprig@mail.ru

Родичі:

– Хачанова / Шкляєва Вероніка (v.shkliaeva@yandex.ru) – дружина, мають спільного сина Давида (14.09.2019);

– Хачанов Абгар Рудольфович – (22.08.1971, +79853672105) – батько;

– Хачанова Наталія Валеріївна (02.10.1972, VK, +79262152734) – мати, професор кафедри неврології, нейрохірургії та медичної генетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова, лікар в московській міській клінічній лікарні №24;

– Хачанова Маргарита Абгарівна (24.02.2001, VK, Inst, mkhachanova@mail.ru, +79268125452) – сестра, студентка фінансового університету при правлінні рф, в Inst вказує, що працює як "PR специалист", серед клієнтів зазначає компанію мобільного зв'язку "Мегафон";

– Хачанов Георгій Абгарович – молодший брат;

– Зайонц Олександр Леонідович (10.01.1967) – дядько, чоловік рідної сестри Абгара

Аріна Соболенко

Але й нічого хорошого для України білоруська тенісистка Аріна Соболенко теж не зробила. Лише замовчує війну, зустрічається з проросійським хокеїстом і ниє, що втомилась кричати про це "на кожному кутку".

Соболенко Аріна Сергіївна (білор. – Арына Сабаленка) (05.05.1998) народилась у Мінську, там й проживає. За професійну карʼєру з 2015 року встигла на виграшах у турнірах зробити $15,108,491 і $2,933,581 – від початку 2023 року.

Аріна – улюблениця самоназваного президента Білорусі. лукашенко не може стримати своїх почуттів і часто коментує виступи спортсменки (1, 2).



Теплі стосунки Соболенко і лукашенка. Тенісистка навіть заявила, що білоруський диктатор – член її команди. Фото – BTU

Тривалий час у їх стосунках панувала злагода. У 2018-му Аріна сама напросилася на прийом до білоруського диктатора – він вітав її зі спортивними успіхами. Після виграшу в турнірі WTA-1000 в Мадриді, самопроголошений президент знову особисто привітав тенісистку. У 2019-му Соболенко заявила, що лукашенко – член її команди. Але згодом все кардинально змінилось. У квітні 2023-го року тенісистка заявила, що їй байдуже на коментарі лукашенка, і вона взагалі не має стосунку до політики.

Про справжні політичні погляди Аріни цілком чітко говорить її оточення. Ось хлопець тенісистки – колишній хокеїст Костянтин Кольцов. У 2020 році він був серед підписантів "провладного листа", який закликав припинити політичну агітацію проти спортсменів і запевняв, що спорт не повинен мати нічого спільного з політикою. Але така позиція ніколи не заважала йому бути відвертим прихильником лукашенка (1, 2, 3)



Константін Кольцов – у 2021 році брав участь у хокейних матчах у складі команди Лукашенка

– Кольцов Константін Євгеніович (17.04.1981)

Inst, koltsi71@yahoo.com, +79258364405, skype://live:koltsi71, паспорт (BY): МР1902992, паспорт (RU): 8005467815, ІПН (RU): 616603752780) – бойфренд.

Цілком нормально він почувався підтримуючи російську збройну агресію стосовно України. Під час хокейного матчу між клубами "Салават Юлаєв" та "Сибір" в місті Уфа, Кольцов разом з керівництвом клубу та місцевою владою підтримав російську армію, піднявши плакат із літерою "Z" та зображенням солдата, якого обіймає символ клубу "Салават Юлаєв". Що це як не прояв політичної позиції?

Поглянемо на темний лабіринт спонсорських зв’язків тенісистки Соболенко. Алєксандр Васілієвіч Шакутін має близькі зв'язки з лукашенком. З 2012 по 2017 роки він виконував обов'язки голови білоруської федерації тенісу, зручно замінюючи Влідіміра Пєфтієва, який потрапив під санкції ЄС. Шакутін організував знайомство спортсменки з її іншим спонсором Сергієм Пісарчуком. За ім'ям Пісарчук Сергій Вікторович аналітики Molfar знайшли російського бізнесмена. Він керує департаментом інноваційних проєктів ПАТ "НОВАТЕК". Це найбільша в росії компанії за обсягом видобутку природного газу. До 2017 він був керівником спільного з газпромом проєкту "Газпромнефть-Сахалін". Інший спонсор тенісистки – Тєтєрін Сергєй Семенович. ЗМІ називають його людиною з найближчого кола лукашенка ще з 90-х (1, 2).

Серед партнерів-спонсорів цієї тенісистки такі впливові бренди, як Wilson – виробник спортивного одягу та аксесуарів для тенісу, Nike – відомий бренд спортивного одягу, а також Whoop – розробник фітнес смарт-годинників. Ці комерційні зв’язки дають зрозуміти, чому Соболенко обережна у своїх політичних висловлюваннях. "Нейтралітет" цієї тенісистки викликає великі сумніви. Скоріше він зумовлений не її власними переконаннями, а впливом спонсорів, які хочуть уникнути політичних ризиків і зберегти комерційну привабливість.

Родина Аріни Соболенко:

– Соболенко Сергій (13.09.1976) – батько, помер у 2019;

– Соболенко Юлія (24-25.04, Inst) – мати;

– Соболенко Антоніна Сергіївна (12.02.2006, VK, Inst) – сестра

Чому спорт не може бути поза політикою? А особливо – російський

Розгалужену мережу зв'язків політики, бізнесу і спорту являє собою Федерація тенісу Росії (ФТР). Наприклад Володимир Дмітрієв – голова опікунської ради ФТР. До людей у цій опікунській раді стікаються прибутки і в їх руках зосереджена влада і вплив цієї установи. Цей чоловік також є членом ради директорів АТ "Газпромбанк", який відомий своїми зв’язками з російським військом – через цей банк російським військовим платять зарплату Спорт, досі поза політикою?



Владімір Дмітрієв — голова опікунської ради ФТР

Пліч-о-пліч із попереднім йде член опікунської ради ФТР Константін Затулін. У його регаліях – депутатство "єдіной росіі". Він також спеціальний представник держдуми по питаннях міграції та громадянства, перший замголови Комітета по справами СНГ. Тобто людина, яка глибоко занурена у російську політику. На нього накладені санкції (1, 2).



Константін Затулін — член опікунської ради ФТР, організатор спортивних “Z-змагань”

Затулін ратифікував "договір про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу між рф та невизнаними "днр/лнр". Серед його заяв є наступне:

"...необходимости признания уже не только "лнр" и "днр", но и других территорий. Которые перестают быть украинскими. Уверен, что этим не должно ограничиться – Одесская, Николаевская области и другие тоже должны получить поддержку России".

Казав про анексію росією територій України: "Раз мы в эту историю вошли, надо вернуть свое: Новороссия, все то, что касается Причерноморья, Восточной Украины".

У липні 2022 року в окупованому росією Криму відбувся тенісний турнір під назвою "Большая бескозырка – Своих не бросаем". Організував це дійство той таки Константин Затулкін. На всіх спортивних формах та банерах цього заходу розмістили великі літери "Z". Серед спонсорів турніру "Бєскозиркі" були компанії, які пов’язані з російськими військовими та окупаційною владою Криму: чорноморським флотом рф, окупаційним керівництвом Криму, російських компаній "Ростєх" та "Рособоронекспорт".

Виходить, що весь російський теніс тісно зав’язаний на фінансуванні і прямій підтримці збройної агресії проти України. російські тенісисти грають на Wimbledon Championships, відбивають ракетки, а тим часом в дома українців летятт "шахеди" і "калібри".

250 українських спортсменів загинули під час російського повномасштабного вторгнення

Те, що російські спортсмени цього року не виключені з міжнародних спортивних змагань, викликає справедливе невдоволення. Зараз ці російські тенісисти мають змогу вільно пересуватися світом і потрапити в будь яку цивілізовану країну, приносячі туди свої ідеї нейтральності спорту.

Натомість українські спортсмени, не завжди мають змогу виступати на міжнародних аренах та представляти свою країну. Серед тих хто сьогодні служить в Українському війську – 3000 спортсменів – це дані які наводять у міністерстві молоді та спорту України. Деякі з українських спортсменів віддали своє життя, захищаючи Україну. Згідно з публікацією видання "УП", станом на березень 2023, загинуло 250 спортсменів та тренерів. 16 спортсменів отримали поранення через воєнні дії, 28 – перебувають у полоні. Безвісти зниклими вважають 6 осіб.



Кирило Васильчишин. Український тенісист. Загинув цього року під Бахмутом / Фото Янголи спорту

Гинуть українські спортсмени і на полі бою, захищаючи нашу державу. Кирило Васильчишин – український тренер з тенісу загинув під Бахмутом цьогоріч. Експерша ракетка України Олександр Долгополов підтвердив смерть Кирила Васильчишина, тренера з тенісу, та висловив співчуття родині.

"Сьогодні дізнався, що, захищаючи Україну, загинув тренер, який частково працював зі мною та нашою групою з моїм батьком, ще коли я був дитиною. У районі Бахмута, де я перебував 3 дні тому. Безумство. F**k Russia. Вічна пам’ять моєму другу", – заявив Олександр Долгополов, тенісист

Поки українська спортивна спільнота зазнає таких жахливих втрат, спортсмени-росіяни мовчать. Вони не вважають себе винними, вони "за мір в мірє", та "за все хороше". А хтось навіть відверто підтримувати російську збройну агресію. Якщо ви думаєте, що цим людям назавжди закрито в’їзд у цивілізований світ – ви помиляєтесь, бо маєте шанс побачити їх на найпрестижнішому тенісному турнірі – Wimbledon Championships-2023.