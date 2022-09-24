Море слез и овации болельщиков: Федерер сыграл последний матч в карьере – трогательное видео

Легендарный теннисист Роджер Федерер официально простился с профессиональным спортом. Он сыграл свой последний матч вместе с Рафаэлем Надалем.

Трогательное прощание с легендой

41-летний швейцарец Роджер Федерер недавно объявил об окончании карьеры. Командный турнир Кубок Лейвера в Лондоне стал для него завершающим, пишет 24 канал.

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Финальным матчем Федерер стал парный поединок вместе с главным соперником его карьеры – испанцем Рафаэлем Надалем. Они соперничали против американского дуэта Джекса Сока и Фрэнсиса Тиафо (6:4, 6:7, 9:11).

Трогательное видео

Около 17 тысяч зрителей пришли, чтобы попрощаться со своим кумиром.

Кроме Надаля, в европейской команде также соревнуются другие экспервые номера мира – серб Новак Джокович и британец Энди Маррей, а капитанами сборных снова стали легендарные Бьорн Борг и Джон Макинрой. На происшествии также присутствовала еще одна легенда – австралиец Род Лейвер.

Федерер не мог сдержать эмоции во время прощальной речи.

Это был удивительный день. Я сказал ребятам, что счастливый – не грустный. Я получил удовольствие от того, что еще раз обул кроссовки. Все было в последний раз. Боялся, что что-то пойдет не так: с икрой или спиной – но я справился. Матч был великолепен. Я был счастлив играть в теннис и проводить время с моими друзьями. Это был идеальный путь, и я бы с удовольствием повторил его. Спасибо всем,

– сказал легендарный теннисист.

Федерер – самый титулованный чемпион Уимблдона (8 побед). На его счету 5 побед на US Open. Всего на его счету 103 титула.