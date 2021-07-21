FAVBET разыграл Jaguar XE

Победителем промо-мероприятия от FAVBET "Забивай голы — выигрывай Jaguar XE" стал Игорь из Харькова.

13 июля завершился второй этап масштабной промо-кампании FAVBET "Забивай голы – выигрывай Jaguar XE" посвященный Евро-2020. За четыре предыдущие недели было разыграно четыре Ford EcoSport и куча призов. А в финале – главный приз Jaguar XE.

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Победителя определили в прямом эфире на YouTube-канале FAVBET. Ведущим розыгрыша был шоумен Евгений Янович, а среди гостей – директор каналов "Футбол" Александр Денисов, ведущая каналов "Футбол" Элла Иванюкович, комики и участники YouTube-проекта “Львы на джипе” Валентин Михиенко и Андрей Лузан.

Александр и Элла вытащили счастливый номер владельца Ford EcoSport. Им стал Дмитрий из Хмельницкого, который во время звонка, как раз был "внутри игры", проходя миссию в видеоигре Call of Duty.

Валентин и Андрей определили владельца Jaguar XE. Им стал Игорь из Харькова. Мужчина сначала напряженно спросил: "Говорите, что вам нужно?". Евгений Янович сразу перешел к делу и порадовал счастливца победой Jaguar XE.

"Да ладно. Шо серьезно?" – все, что на радостях смог сказать Игорь. Мужчина не сдерживал эмоции. Поделился, что впервые в жизни смог выиграть в промо-мероприятии и сразу Jaguar XE.

В FAVBET убеждены, что существуют ради таких мгновений. Это философия компании: дарить невероятные эмоции от игры, участия в промо-мероприятиях и розыгрыше призов.

Также в компании напоминают, что вскоре стартует очередной этап промо-мероприятия с розыгрышем Jaguar XE и Ford EcoSport. Поэтому самое время быть внутри игры с FAVBET.