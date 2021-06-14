FAVBET продолжает розыгрыш 21 авто

FAVBET запускает второй этап масштабного промо-мероприятия с розыгрышем авто и ценных призов. А еще в компании подвели итоги прошлого розыгрыша.

FAVBET продолжает масштабную кампанию с розыгрышем 21 автомобиля.

Промо-мероприятие проходит в три этапа по 6 недель. Еженедельно будут разыгрывать 5 автомобилей Ford Ecosport, а в финале — Jaguar XE, а также множество ценных тематических призов. Второй этап стартует в период Евро 2020.

FAVBET продолжает следовать стратегии и изменять восприятие индустрии беттинга. Одна из задач — поднять доверие к розыгрышам и продемонстрировать, что выиграть может каждый.

Реальные люди, реальные эмоции, которые показывают, что значит быть внутри игры.

Первый этап розыгрыша закончился в начале апреля. Призы нашли своих счастливых владельцев. Назар из Тернополя и Григорий из Киева стали владельцами Ford EcoSport, а киевлянка Любовь выиграла главный приз — Jaguar XE.

Чтобы подарить максимум эмоций от победы и сделать это особенным, компания привлекла легенд украинского футбола Вячеслава Шевчука и Артема Милевского. Они позвонили счастливцам и известили радостную новость. Что чувствовали и какие эмоции пережили победители — в видео.

Хочешь почувствовать игру и пережить такие же эмоции? Достаточно зарегистрироваться и сделать прогноз на любое спортивное событие. Будь внутри игры.