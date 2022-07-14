Favbet передал военным компьютерную технику на 730 тысяч гривен

За 4 месяца активной фазы войны россии против Украины при содействии компании Favbet и Favbet Foundation на нужды Вооруженных Сил Украины передана компьютерная техника общей стоимостью 730 тысяч гривен, – сообщили в компании.

В частности, в разные подразделения ВСУ передали комплекты раций Motorola SL1600, планшеты, принтеры, системные блоки и мониторы.

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Напомним, Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд внедряет инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития. Как ранее сообщали медиа, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

В частности, на нужды Вооруженных Сил Украины уже перечислено напрямую и через благотворительные организации более 5 миллионов гривен, передано 5 тонн горючего, предоставлена помощь для покупки трех машин скорой помощи для николаевских медиков и 8 авто, два из которых бронированы. Ежемесячно с октября 2021 года Фонд перечисляет 100 тысяч гривен для реабилитации воинов.

В городе Загреб (Хорватия) открыт Центр адаптации для переселенцев из Украины с целью бесплатного изучения хорватского и английского языков, психологической поддержки и гуманитарной помощи.