Сплошная эйфория: фанаты устроили жаркую встречу Довбику перед трансфером в новый клуб

Трансферная сага по Артему Довбику подходит к своему концу. После недель неопределенности он принял решение перебраться в Рим.

Форвард Жироны уже прибыл в Италию, где должен подписать контракт с Ромой. Самолет с 27-летним игроком сборной Украины приземлился в аэропорту Чиампино, который находится в 15 километрах от Рима.

Читайте также Будущее Лунина решено: тренер Реала поставил точку в трансферной эпопее с уходом украинца

Украинца рады видеть в Риме

Там футболиста очень тепло встретили болельщики римского клуба. Фанаты "волков" скандировали фамилию Артема Довбика и со старта продемонстрировали свою веру в украинского форварда.

Как Довбика встречали фанаты Ромы: смотрите видео

Напомним, что ранее сообщалось о договоренности между Жироной и Ромой о переходе лучшего бомбардира Ла Лиги-2023/2024 за 30,5 миллионов евро и еще 6 миллионов будут прописаны в виде бонусов. По инсайдерской информации, каталонцы также получат 10 процентов от перепродажи.

Отметим, что впереди Артема Довбика ожидает медосмотр, после которого должно состояться официальное объявление о трансфере.